Samanyolu Haber /Gündem / Yeni yıla bir tek o mutlu giriyor! /31 Aralık 2016 20:11

Yeni yıla bir tek o mutlu giriyor!

2016'da yüzlerce insanımız terör saldırılarında hayatını kaybetti, on binlerce insan haksız yere tutuklandı, 100 binden fazla insan kamudan ihraç edildi, çocuklara ve kadınlara yönelik taciz ve tecavüz her geçen gün arttı, 200'e yakın gazeteci hapiste, ekonomik kriz her geçen gün ağırlaşıyor ama o mutlu...

Perinçek: Mart'ta alev alev olacak Türkiye

Yeni yıla bir tek o mutlu giriyor!

Türkiye'de 7 Haziran 2015'teki seçimlerden iki gün önce başlayan terör saldırıları 2016 yılında da devam etti. 

Ülkeyi saran terör sarmalında, 753 kişi yaşamını yitirdi. 

Gerçekleşen 27 saldırıda bin 500'e yakın insan da yaralandı. 

Yaşamını yitirenlerin ardından yarım kalan hayaller, acı hikayeler ve aileler ile her saldırının ardından gündeme gelen ihmaller zincirleri kaldı.

15 Temmuz sonrası tutuklanan on binlerce masum insan, çocuklara yönelik cinsel istismarlar tecavüzler,  ekonomik kriz...

Kısacası Türkiye 2016'yı hatırlamak bile istemiyor. 

Ama bir kişi mutlu.



Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük destekçisi Ergenekon sanığı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tabir yerindeyse mutluluktan uçuyor.

Perinçek Aydınlık'taki yazısında şöyle diyor:

"2017 yılı kollarını açmış kahramanlarını bekliyor

2016 yılı, 2015’in devamı oldu. Türkiyemizin başına geçirilen çuvalı çıkardığı yıllar. Aslında Türkiye’nin bile- ğindeki kelepçeyi kırdığı tarih, 2014 Baharıdır. Silivri Duvarlarını yıktığımız bahar."

Ergenekon sanıklarının Silivri'den çıktığı günden bu yana başının beladan kurtulmadığını not ettikten sonra Perinçek'in yazısına geri dönelim.

Perinçek Türkiye'nin 70 yılın sonra Batı ekseninden koptuğunu müjdeliyor:

"Yeni bir Dünya kuruluyor. Horozlar bunun için ötüyor. Artık Atlantikçilerin borusu ötmüyor.

ABD ne âlemde derseniz, dışlanmıştır, kenarda kalmıştır, Dışişleri Bakanının deyişiyle, “PYD’ye silah veriyor. Nokta.”


Evet, Türkiye’nin Atlantik sistemindeki macerasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Nokta, asıl o dönemin sonunu belirliyor. Arkamızdaki 70 yıla nokta koymaktayız."

Perinçek'in yazdıkları gerçek olur mu bilinmez. Ancak Türkiye'yi zor bir 2017'nin beklediği muhakkak...



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