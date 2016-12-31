O iki terör örgütü yok

Rusya ateşkes listesi yayınladı







Rusya, 2 aydır Türkiye aracılığı ile görüştüğünü duyurduğu bu 7 grubun toplam militan sayısının 50 bin civarında olduğunu söylüyor. Açıklamaya göre örgütlerin isimleri ve militan sayısı şöyle:







* Feylak el Şam: 4 bin militan ile Halep, İdlib, Hama ve Humus'ta faaliyet gösteriyor.





* Ahrar'uş Şam: 16 bin militan ile Halep, Şam, Deraa, İdlib, Lazkiye, Hama ve Humusta faaliyet gösteriyor.





* Ceyşul İslam: 12 bin militan ile Halep, Şam, Deraa, Deyr ez-Zor, Lazkiye, Hama ve Humus'ta faaliyet gösteriyor.





* Suvar el Şam: 2500 militan ile Halep, İdlib ve Lazkiye'de faaliyet gösteriyor.





* Ceyşul Mücahidin: 8 bin militan ile Halep, İdlib ve Hama'da faaliyet gösteriyor.





* Ceyş İdlib: En az 6 bin militan ile İdlib'de faaliyet gösteriyor.





* Cebhe eş Samiye (Şamiye Cephesi): 3 bin civarı militan ile Halep, İdlib ve Şam'da faaliyet gösteriyor.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un düzenlediği basın toplantısında konuşan Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla ve Türkiye'nin arabuluculuğunda iki ay boyunca Suriyeli muhalif grupların liderleriyle görüştüğünü söyledi. Soygu görüşmelere en etkili 7 grubun liderlerinin katıldığını belirterek, anlaşmayı imzalamayan silahlı muhalif grupların terör örgütü kabul edileceğini kaydetti.







Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre IŞİD, Nusra Cephesi ve bu örgütlere bağlı grupların ateşkes anlaşmasına dahil olmadığı bilgileri yer alıyor.