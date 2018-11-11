Yeni yasa Doktorları hastasız Hastaları doktorsuz bırakacak...

Meclis Sağlık Komisyonu'nda muhalefetin itirazı karşısında kısmi değişikliklerle kabul edilen "Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı" ile tamamen izole edileceklerini belirten KHK ile görevlerine son verilmiş hekimler, “Bu tasarı insanları aç bırakıp, sivil ölüme mahkum etmek demektir" dedi.

AKP’li vekillerin sağlıkta şiddeti engelleme iddiasıyla hazırlayarak Meclis’e sunduğu "Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı", muhalefet partileri ve sağlık meslek örgütlerinin itirazlarına rağmen Meclis Sağlık Komisyonu'nda kabul edildi. Hekimlerin taleplerinin yer almadığı düzenleme, güvenlik soruşturmasına takılan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen hekimlerin Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) ile anlaşmalı hastanelerde çalışmasını engelliyor.

İhraç edilen veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı için ataması yapılamayan hekimlerin SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışma hakkını elinden alan tasarıya tepki gösteren hekimler, tasarının hekimleri sivil ölüme mahkum ettiğini söyledi.

'HASTALARDAN UZAKLAŞIYORUZ'

Muafiyet alamayan, güvenlik soruşturmasından geçemeyen ya da KHK ile ihraç edilen hekimler olarak, hak gasplarının giderilmesi için defalarca bakanlığa başvurduklarını belirten Doktor Çağla İzci, Bakanlığın kendilerine bununla ilgili düzenlemelerin geleceğini, çalışabileceklerine dair açıklamalar yaptıklarını söyledi. Çalışmayı beklerken kendilerini körelten, meslekten uzaklaştırmaya çalışan bir tasarıyla karşılaştıklarını ifade eden İzci, "360 güne yakın soruşturma bekledim. Bu süreçte hiçbir açıklama yapılmadı. Bu gelen tasarı ile birlikte '600 gün daha otur, elindeki yeteneği, eğitimini aldığın prensibi uygulama' diyorlar. Bizler de gittikçe köreliyor, hastalardan uzaklaşıyoruz. Hekimlik böyle bir şey değil. Yerelden, olgulardan, hastalardan beslenen bir şey. Bir hekimin üç yıl evde oturup hiçbir şey olmamış gibi işine devam etmesi söz konusu değil" diye konuştu.

Yeni tasarıyla birlikte hekimlik haklarının elinden alındığını vurgulayan İzci, şu anda bile iş bulurken rahat olmadıklarını, bu maddeyle birlikte tamamen izole edileceklerini aktardı. Çalışma haklarını isteyen İzci, "Eğer yargılayabilecekleri süreç varsa yargılayabilirler. Ama önümüze bu şekilde ket koyarak değil. Biz çalışma hakkımız için her türlü mücadeleyi vereceğiz" dedi.

'BAŞKA BİR İŞ BULMAK ZORUNDA KALACAKLAR'

KHK ile ihraç edilen hekimlerden Nilay Etiler ise, bu tasarının iyi niyetli olmadığını söyleyerek, hekimlerin çalışma olanaklarını ortadan kaldırdığını ifade etti. KHK'lerin hukuksuz olduğuna vurgu yapan Etiler, "Böylesi hukuksuz ortamda bir de bu tür düzenleme yapılması insanları aç bırakıp sivil ölüme mahkum etmek demektir. Hekimlerin yazdığı reçeteyle hasta SGK indirimi alamazsa o hekime gitmeyecektir. Dolayısıyla hekimler iş bulamayacaklardır. Ayrıca KHK ile ihraç edilen çok deneyimli hekimlerin deneyimlerinden de faydalanamayacaklar. KHK'li hekimler artık kendi mesleklerini yapamayacak, başka bir iş bulmak zorunda kalacaklar" dedi.