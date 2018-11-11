Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den dört ülkeye vize kolaylığı /11 Kasım 2018 17:32

Türkiye'den dört ülkeye vize kolaylığı

Libya, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan vatandaşlarının Türkiye'de tabi olduğu vize rejimi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

SHABER3.COM

 Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan 326 sayılı kararla, Libya devletinin 12 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandı.
Resmi Gazete'deki 327 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile de Kazakistan'ın resmi ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarıyla Özbekistan ve Tacikistan'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatlerinde, her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla 30 gün olan vizesiz kalış süreleri 90 güne çıkarıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'den dört ülkeye vize kolaylığı Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:40:43