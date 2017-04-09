Yeni Türkiye'de cinsel istismar suçu, bakın nasıl kapatılıyor

Ankara Batı Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan dava dosyasındaki iddialara göre, anne ve babası ayrılan küçük çocuk, Beypazarı’nda halasının yanında yaşamaya başladı. Halası G.Ç., çocuğu ilçede bulunan yatılı Kuran kursuna verdi. Olay tarihinde 11 yaşında olan çocuk, 2013 yılında yurtta öğretmen Ali K.’nın tacizine uğradı. Olayı duyan yurtta kalan diğer bir öğrenci M.A., ile yurdun aşçısı Ş.K., durumu yurt müdürü Asalettin A.’ya iletti. Müdür Asalettin A., “Kurban kestik, olay kapandı” yanıtını verdi. Olaydan hala G.Ç. de haberdar oldu ancak müdür Asalletin A., ile sanık Ali K., halanın olayı kimseye anlatmaması için baskı yaptı.





PEDAGOG: ÇOCUĞA İTİBAR EDİLMELİ

Taciz skandalını baba C.O., olayı, iki yıl sonra yanına aldığı oğlunun davranışlarından şüphelenince öğrendi. Babanın şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Olaydan iki yıl sonra Ekim 2015’te hazırlanan hastane raporunda tacize ilişkin bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Ancak pedagogların çocukla konuşarak hazırladığı raporda, “Çocuğun anlatımlarının tutarlı olduğu ve beyanlarına, itibar edilmesi gerektiği” vurgulandı.





Adli kontrol şartıyla serbest kalan sanık geçen hafta yapılan duruşmada suçlamaları kabul etmedi. Duruşma karar için ertelendi.





MÜDÜR: BU BİR KUMPAS

Yurt Müdürü Asalettin A. ifadesinde “Suçlamaları kabul etmiyorum. Sanık ile tanıklar arasında geçimsizlik vardı. Bu olay yurt müdürlüğümüze kurulmuş bir kumpastır” derken, yurtta kalan diğer bir tanık M.A. ise şu ifadeleri kullandı: “Bir gün yurtta tartışırken, sanığa “ben tecavüzcülerle konuşmam” dedim. Sanık sadece gülümsedi, yanıt vermedi. Yurt müdürü Asalettin A. da yanımızdaydı, “Benim haberim var, gerekeni yaptık” dedi. Ben de ‘Neden hâlâ bu adam burada duruyor’ dedim. Müdür, ‘Sen karışma, gereken yapıldı kurban kestik’ yanıtını verdi.