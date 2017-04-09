Dünya'da yeni tartışma Esed'in geleceği ne olacak?

ABD Savunma Bakanlığı cuma sabahı vurulan Suriye’nin Şayrat Üssü’ndeki tahribatı gösteren uydu görüntülerini yayınlarken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 24 saat geçmeden üssün yeniden hizmete girdiğini bildirdi. Humus bölgesinde operasyon yürüten uçakların, kimyasal silah saldırısına hedef olan Han Şeyhun’u da vurduğu belirtildi.











ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Şam rejimine ait Şayrat Hava Üssü’nün vurulduktan sonraki uydu görüntülerini yayınladı. Rus ajansları da üssün içindeki büyük tahribatı gösteren fotoğrafları abonelerine geçti. Ancak üssün her tarafı aynı şekilde büyük zarar görmedi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, cuma günü sabaha karşı Tomahawk füzeleriyle vurulan üssün, aradan 24 saat geçmeden yeniden hizmete girdiğini bildirdi. Gözlemevi, üsten kalkış yapan uçakların Humus çevresindeki muhaliflerin elindeki bölgeleri bombaladığını aktardı. Vurulan bölgelerden biri de kimyasal saldırının olduğu Han Şeyhun oldu, bombardıman sonucu 1 kadının öldüğü bildirildi. Rus savaş uçaklarının Urum el Coz köyüne yönelik dünkü hava saldırısında ise 18 sivil yaşamını yitirdi, 25 sivil de yaralandı.





ESAD’IN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR





Trump yönetiminin Suriye’nin Humus’taki Şayrat Hava Üssü’nü füzelerle vurması, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın geleceğine dair tartışmaları yeniden başlattı. ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, gerekirse Trump yönetiminin yeni adım atacağını söyledi. Haley, Suriye üssünü vurmalarına ilişkin olarak “Daha fazlasını yapmak için hazırlıklıyız ama bunun gerekli olmayacağını umuyoruz. Kimyasal silahlar kullanıldığında ABD kenardan izlemeyecek” dedi.









ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de Suriye’ye karşı yeni yaptırımlara başvuracaklarını söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ise Esad’ın devrilmesinin planlarında olup olmadığı sorusuna “İlk ve en önemli olarak ABD Başkanı, Esad rejiminin, kimyasal silah kullanmayacakları yönündeki anlaşmalara uyması gerektiğine inanıyor” diye yanıt verdi.





Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Genadiy Gatilov, Interfaks ajansına yaptığı açıklamada “Önceki gün Esad’ın artık hedef olmadığı ilan edilmesinden 24 saat bile geçmeden füzeler ateşleniyor ve Esad’ın Suriye’nin başında bulunduğu sürece çözüm olmayacağı söyleniyor. Cuma gününden bu yana ABD tekrar Suriye’ye askeri müdahale ve Esad’dan kurtulma planını öne çıkarıyor. Değişken tavır, bizi de son derece tedirgin ediyor” dedi.









‘NATO SURİYE’YE DAHİL OLAMAZ’





Almanya Savunma Bakanı Von der Leyen, ülkesinin Suriye ordusuna yönelik saldırılara katılmasının söz konusu olmadığını belirtti. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn da Suriye’de bir NATO operasyonuna karşı çıktı.





RUHANİ: TERÖRİSTLER KUTLAMA YAPIYOR





İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin Suriye rejiminin Şayrat Hava Üssü’ne saldırmasını eleştirdi ve ABD Başkanı Trump’ı kastederek “ABD’nin başında olan şu adam, terörle mücadele edeceğini söylemişti, ama Suriye’de bugün tüm teröristler ABD saldırısını kutluyor. Teröristlerle savaş halinde olan Suriye ordusunu niye vurdun” diye sordu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise dün ABD’li meslektaşı Rex Tillerson ile telefonda üsse saldırıyı görüştü. Lavrov’un görüşmede terörizmle mücadele eden bir ülkeye saldırının sadece teröristlere fayda sağladığını söylediği belirtildi.













OBAMA’YI HATIRLATTI





Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcılarının Suriye’deki operasyonu izlediği anın fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta, Trump, Beyaz Saray yetkilileri ve bakanlar masanın etrafında oturmuş, operasyonu izlerken görülüyor. Bu kare, akıllara ABD Başkanı Barack Obama’nın kurmaylarıyla birlikte terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in öldürüldüğü operasyonu izlerken çekilen 2011 yılındaki fotoğrafı akıllara getirdi. Obama’nın ekibiyle birlikte görüldüğü bu fotoğraf uzun süre konuşulmuştu. Trump’ın, Obama’ya gönderme yaptığı yönünde yorumlar oldu.