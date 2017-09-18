Samanyolu Haber /Gündem / Yeni partiyle ilgili son anketi açıkladı /18 Eylül 2017 14:32

Yeni partiyle ilgili son anketi açıkladı

MHP'den istifa edip Meral Akşener'e destek kararı alan Koray Aydın, "Eğer 2. tura kalacak olursa seçim Akşener ve Erdoğan en çok oyu alan iki aday olarak yarışacaklar ki Meral Akşener kesin olarak kazanacaktır" açıklamasında bulundu. Aydın, yüzde 14-15 ile başlayan anketlerin parti kurulmadan yüzde 20'lere ulaştığını iddia etti.

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Koray Aydın, Meral Akşener’in son anketini açıkladı

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, MHP’den istifa ederek Meral Akşener’le birlikte hareket edeceğini açıklayan Koray Aydın’la yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. İşte o röportajdan bazı bölümler…

– Yeni Parti’yi MHP’ye alternatif olarak mı kuruyorsunuz?

Hayır, Yeni Parti’nin seçmen hedef kitlesi asla sadece MHP tabanı değildir. Bugün mevcut tüm partiler halkın beklentisini karşılamaktan uzaklaşmış durumdalar. Halkın beklentilerini de karşılayamıyorlar.Demokrasi ve insan hakları askıya alınıyor, kişilik haklarımız ihlal ediliyor. İktidar her geçen gün muhalefetin ve medyanın sesini, eleştirilerini kısıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti hepimizin en kıymetli ortak kazanımımızdır.Hiç kimse çaresizliğe teslim olmak istemiyor ve her partiden birçok üye ve insan partimize katılmaya geliyor ve “ülkemizin kötüye, daha kötüye gittiğini görüyoruz” diyorlar.İşte yeni partimize bu yüzden çok büyük bir ilgi var.

– Yeni parti için anketler yapıyor musunuz? Kurucular kurulu hakkında bilgi verir misiniz?

Evet, %14-15 ile başlayan anketler henüz partimiz kurulmadan %20’leri aştı. Çok hızlı bir yükseliş trendi yaşanıyor. Toplumun her kesiminden doğudan batıya, kuzeyden güneye Türk halkını temsil edecek kurucularımız olacak.Türk halkı bu resmi görünce inanıyorum ki ilgi ve destek de zirve yapacak, rekor kıracak. Kaldı ki bu kurucular kurulu resmi yeni partinin tüm il, ilçe ve belde teşkilatlarında da gerçekleştirecek.Ben teşkilatlanmayı yürütüyorum ve hiçbir beklentisi olmadan göreve talip olan müthiş bir talep patlaması yaşıyorum.Madem bu partiyi Türk milleti yurdun dört bir yanından katılımı ile kuruyor bizler de halkımıza layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz.

– Cumhurbaşkanlığı seçimi için Meral Akşener’in şansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Elbette hedefimiz ilk turda %50+1 oy alarak seçilmek. Bugün itibarı ile Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Recep Tayyip Erdoğan olarak 4 adayın adı ön plana çıkıyor. Eğer 2. tura kalacak olursa seçim Akşener ve Erdoğan en çok oyu alan iki aday olarak yarışacaklar ki Meral Akşener kesin olarak kazanacaktır.
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