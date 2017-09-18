Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Alman Büyükelçi 2 günde 2. kez Dışişleri'ne çağrıldı /18 Eylül 2017 14:21

Flaş! Alman Büyükelçi 2 günde 2. kez Dışişleri'ne çağrıldı

er Spiegel dergisi 2 gün önce Köln'de PKK'nın gösteri yapması nedeniyle Dışişleri'ne çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın bugün 2. kez bakanlığa çağrıldığını öne sürdü. Dergi, gerekçenin Federal Meclis'in, 2 Haziran 2016'daki oylamada,'Ermeni Soykırımı'nı tanıması olduğunu iddia etti.

SHABER3.COM

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Alman Der Spiegel dergisinin adını açıklamadığı kaynağa dayandırdığı haberine göre, Erdmann'ın 2 gün içinde  2. kez bakanlığa çağrılmasının nedeni Federal Meclis'in, 2 Haziran 2016'daki oylamada,'Ermeni Soykırımı' tasarısını tanıması.
Dergi 2 önce Erdmann'ın Köln kentindeki Uluslararası Kürt Kültür Festivali'nde katılımcıların PKK lideri Abdullah Öcalan ve PKK flamaları açarak, örgüt lehine slogan atması nedeniyle bakanlığa çağrıldığını hatırlattı.

Federal Meclis geçen yıl 'Ermeni Soykırımı' tasarısını kabul etmiş, Ankara'nın şiddetli tepkilerinin ardından Alman hükümeti kararın bağlayıcı olmadığını belirterek kendini tasarıdan uzaklaştırmıştı.

Ancak Der Spiegel kararın Türk hükümeti için sorun olmaya devam ettiğini ve büyükelçinin bakanlığa çağrılma sıklığının diplomatik ilişkilerin ne denli kötü olduğunu gösterdiğini yazdı.

17 KEZ BAKANLIĞA ÇAĞIRILDI

Der Spiegel Büyükelçi Erdmann'ın Mart 2016'dan bu yana 17 kez Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını, bunun da ortalama ayda bir kez bakanlığa çağrılma anlamına geldiğini belirtti.

<< Önceki Haber Flaş! Alman Büyükelçi 2 günde 2. kez Dışişleri'ne... Sonraki Haber >>

'Eğer Allah, zulümleri sebebiyle insanları hemen cezalandıracak olsaydı...'

'Eğer Allah, zulümleri sebebiyle insanları hemen cezalandıracak olsaydı...'

Cübbeli'den al haberi: Gördüğüm rüyaya göre Meclis'te savaş kararı alındı

Cübbeli'den al haberi: Gördüğüm rüyaya göre Meclis'te savaş kararı alındı

İşte Bylock Hukuksuzluğu

İşte Bylock Hukuksuzluğu

Avrupa'nın Erdoğan'a tavrı değişir mi?

Avrupa'nın Erdoğan'a tavrı değişir mi?

Yine Aksaray Savcısı Ayhan Demir

Yine Aksaray Savcısı Ayhan Demir

Gurbette ufkunun ruhuna yürüdü...

Gurbette ufkunun ruhuna yürüdü...

TUİK'in yüzde 5 büyüme rakamı şaibeli

TUİK'in yüzde 5 büyüme rakamı şaibeli

Üçok:15 Temmuz'a katılan askerlerde ByLock çıkanların sayısının 10'u geçmez

Üçok:15 Temmuz'a katılan askerlerde ByLock çıkanların sayısının 10'u geçmez

Sürgünde vefat eden Dikyurt: Abiler hizmetlerinden geri durmasınlar...

Sürgünde vefat eden Dikyurt: Abiler hizmetlerinden geri durmasınlar...

Erdoğan'ın danışmanlarının 'dolar' kavgası

Erdoğan'ın danışmanlarının 'dolar' kavgası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:06:56