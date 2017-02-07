Yeni KHK ile 4464 kişi memuriyetten ihraç edildi

Yeni yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 4464 kişi memuriyetten ihraç edildi. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 893 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 417 kişi, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 2585 kişi ihraç edildi. Ayrıca KHK’ye göre 16 kişi memuriyete geri döndü.
Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre;
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 893 kişi,
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 417 kişi,
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2 bin 585 ve
İçişleri Bakanlığından da 49 kişi meslekten ihraç edildi.