Yeni KHK ile 4464 kişi memuriyetten ihraç edildi

Yeni yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 4464 kişi memuriyetten ihraç edildi. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 893 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 417 kişi, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 2585 kişi ihraç edildi. Ayrıca KHK’ye göre 16 kişi memuriyete geri döndü.





