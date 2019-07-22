Yeni medya patronuna vergi kaçakçılığı davası

Son yıllarda satın aldığı dadyo, TV ve gazetelerle ismini duyuran Necat Gülseven hakkında sahte fatura düzenleyerek vergi kaçırmaktan dava açıldığı ortaya çıktı.







Gülseven, işsiz kişiler adına devrettiği şirketleri kullanarak çok sayıda sahte fatura düzenlemekle itham ediliyor. Gülseven’e yönelik hazırlanan iddianamede altı yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edildi. Gülseven hakkındaki bir suç duyurusunda da ağır suçlamalar yer aldı.







Necat Gülseven, Ebru Yaşar ile ilişkisi sonrası ismi sıklıkla gündeme gelmeye başlamıştı. Gülseven, halen 3N medya çatısı altına bulunan Show Radyo, Radyo Viva, Yeni Birlik gazetesi, Bizimev TV ve TV 100’ün sahibi.





DOSYADA NECAT GÜLSEVEN İLE İKİ KİŞİ DAHA VAR





31 yaşındaki Gülseven'in haricinde iki kişinin daha yargılandığı dava İstanbul Anadolu 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.





Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın ihbarı sonrası açılan davada Gülseven ile birlikte yargılanan diğer kişiler ise Doğanç Şakar (49) ve Önder Keskin (28).





Vergi Denetim Kurulu uzmanları, Gülseven ve diğer iki sanığın yetkili göründüğü İstanbul Sultanbeyli’deki Elvira Mobilya İnşaat Tekstil San. ve Tic. Limited Şti’nin hesaplarını mercek altına aldı.







Necat Gülseven Show Radyo, Radyo Viva ve Yeni Birlik gazetesi gibi markaları satın alarak medyaya hızlı giriş yapmıştı.





"SAHTE FATURA TANZİM EDİLDİ"





Denetimlerde, Elvira Mobilya’dan herhangi bir mal alım-satımı olmamasına rağmen çok sayıda sahte fatura düzenlendiği tespit edildi. Vergi suçu raporu, vergi tekniği raporu ve suç duyurusu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.





Savcı Alim Yaşar, yürüttüğü soruşturmayı tamamladı ve hazırlanan iddianame mahkemeye sevk edildi. İddianamede üç sanık hakkında ayrı ayrı olmak üzere altı yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.





İstanbul Anadolu 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk iki duruşmasına Necat Gülseven katılmadı.





"İŞÇİ OLARAK GİRDİM ŞİRKETİ ÜSTÜME YAPTI"





19 Mart’ta yapılan duruşmada sanık Önder Keskin savunmasında şunları söyledi: “Ben 2012 yılında askerden geldim. Annemin hastalığı vardı, işe ihtiyacım vardı. Necat Gülseven’in mobilya şirketinde işçi olarak işe girdim. 1.500 TL maaş alıyordum. Bir gün yanıma gelip adıma üç aylığına şirket kurmak istediğini söyledi. Ben de ‘üç ay sonra üzerimden alacaksan güveniyorum’ deyip kabul ettim. Beraber notere gittik. Önüme sunulan evrakları imzaladım. Ancak işçi olarak çalışmaya devam ettim."





Üç ay geçtikten sonra şirketi üzerinden almasını için Gülseven ile görüştüğünü belirten Önder, "Bu kez kendisine vekalet vermemi istedi. Şirketi kendisinin yöneteceğini söyledi. Ben de vekalet verdim. Ondan sonra hiçbir işe karışmadım. 2015 yılında Necat beyin yanında ayrıldım.”





DOĞAN ŞAKAR: ŞİRKET ÜÇ-DÖRT AY ÜSTÜMDE KALDI





Diğer sanık Doğanç Şakar ise savunmasında şunları anlattı: “Söz konusu şirketi (Elvira Mobilya) dört yıl önce üstüme aldım. Şirket üç-dört ay üstümde kaldı. Şirketlerin sorunlarını çözmemesi üzerine şirketi devrettim. Şirketin benim üzerimde kaldığı dönemde sahte fatura düzenlenmedi.”





Davanın 3'üncü duruşması ise mayıs ayında yapıldı. Gülseven duruşmada kendisine yönelik suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme bir sonraki duruşma için eylül ayına gün verdi.





"ÇOK SAYIDA KİŞİYİ MAĞDUR ETTİ" İDDİASI





Diken'in haberine göre Gülseven hakkında açılan dava sürerken İstanbul başsavcılığına geçen ekim ayında çarpıcı iddiaların yer aldığı bir suç duyurusunda bulunulduğu belirlendi.





Yanında dört-beş yıl kadar çalıştığını söyleyen T. E., Gülseven’in yanısıra şoförü M. N. hakkında şu iddialarda bulundu: “Necat Gülseven kendisini işadamı olarak tanıtır. Biz de onu öyle biliyorduk. Sanatçı Ebru Yaşar’ın eşi ve sosyal medyada işadamı olarak lanse edildiğinden ben de ona güvendim ve verdiği işleri hiç sorgulamadan yerine getirdim."





T.E.: GAYRİMEŞRU ÂLEMDE LAKABI "BAŞKAN"





T.E. şöyle devam etti: "İşin içine girdikçe yaptığı işlerin gayrimeşru işler olduğunu ve kendi adını gizleyerek ben ve öteki adamları üzerinden usulsüz işlerini hallettirmeye çalıştığını anladım. Yaptığı işlerden bize bahsetmezdi. Gayrimeşru alemde lakabı ‘Başkan’ olarak geçmekte. Kendine bağlı kişileri de ‘Başkanın adamları’ olarak tanıtmakta. Daha önce mağdur edip planlı şekilde dolandırdığı insanlar ve bilerek batırdığı şirketler vardı."





Necat Gülseven, şarkıcı Ebru Yaşar ile evlendikten sonra magazin gazetecilerinin ilgi odağı oldu.





KENDİ ADINA RESMİYETTE ŞİRKET YOK MU?





T.E. Gülseven'in mağdur ettiği kişi ve şirketleri de açıkladı: "Örneğin Adana’da bir market zinciri sahiplerini, Sultanbeyli’de mobilyacıyı, İstanbul, Batman ve Diyarbakır’da işadamlarını dolandırdı. Bu kişi beni 2016 yılının ağustos aylarında Bigoil Akaryakıt AŞ adlı şirkette yönetim kurulu başkanı yaptı. Necat Gülseven adamları adına paravan şirketler kurarak illegal faaliyetlerini ve gayrimeşru yollarda elde etiği maddi kazançlarını evrak üzerinde meşrulaştırmak adına bu şirketler üzerinden işlemler yürütmektedir. Kendi adına resmiyette şirket yoktur.”



