Samanyolu Haber /Dünya / Merkel'in tatile giderken götürdüğü kitap dikkat çekti /22 Temmuz 2019 16:43

Merkel'in tatile giderken götürdüğü kitap dikkat çekti

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in tatile çıkarken yanına aldığı 'Titreyen Kadın ve Sinirlerimin Tarihi' isimli otobiyografik kitap dikkat çekti.

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Yaklaşık bir aylık süreçte farklı resmi törenlerde 3 kere kameralara titreme nöbeti geçirirken yansıyan Merkel, Meclis'in yaz tatiline girmesinin ardından 30 günlük bir tatile çıktı. Alman medyasında yer alan haberlerde Merkel'in Alpler'de olduğu ve yanına ABD'li yazar Siri Hustvedt'in 'Titreyen Kadın ve Sinirlerimin Tarihi' isimli otobiyografik kitabını aldığı belirtildi. 

Söz konusu kitabın yazarın sinir hastalığı nedeniyle oluşan titreme nöbetleriyle nasıl başa çıktığını anlatıyor olması ise kamuoyunda Merkel'in sağlık durumuyla ilgili merakı ve endişeleri arttırdı. 

İlk olarak 18 Haziran'da başkent Berlin’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşme öncesinde şiddetli şekilde titreken kameralara yansıyan Merkel, daha sonra 27 Haziran'da Yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in resmen görevine başlaması nedeniyle düzenlenen törende ve 10 Temmuz'da Fin mevkidaşıyla yan yanayken titreme nöbeti geçirmişti.

Alman Başbakan, sağlık durumuyla ilgili sorulara her seferende 'iyi' olduğunu söyleyerek cevap vermiş, “Görevimi yapabilirim. Her insan gibi kendi sağlığımla ilgileniyorum” demişti. 
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