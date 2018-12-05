Yeni Kaledonya'da 7.5'lik deprem

. 7.5'lik depremin ardından Yeni Kaledonya 7 büyüklüğünde artçı depremle sarsıldı

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından yapılan açıklamada Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sebebiyle tsunami uyarısı yaptı. Tsunami dalgalarının boyunun 1 ila 3 metre arasında değişebileceği söylendi.



