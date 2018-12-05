Samanyolu Haber /Dünya / Yeni Kaledonya'da 7.5'lik deprem /05 Aralık 2018 11:06

Yeni Kaledonya'da 7.5'lik deprem

Büyük Okyanus'un güneydoğusunda yer alan ve Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SHABER3.COM

. 7.5'lik depremin ardından Yeni Kaledonya 7 büyüklüğünde artçı depremle sarsıldı
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından yapılan açıklamada Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sebebiyle tsunami uyarısı yaptı. Tsunami dalgalarının boyunun 1 ila 3 metre arasında değişebileceği söylendi.

Tsunaminin Fiji'ye ve Vanuatu'ya da ulaşabileceği belirtildi.

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI SARSINTI

Yeni Kaledonya'da 7.5 büyüklüğündeki depremin ardından 7 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.
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