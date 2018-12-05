Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası para ve kur politikasını açıkladı /05 Aralık 2018 11:01

Merkez Bankası para ve kur politikasını açıkladı

Merkez Bankası 2019 Para Politikası Metnini yayınladı. Metinde "2019'da fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir" denildi.

SHABER3.COM

Merkez Bankası, 2019 yılına ilişkin para ve kur politikasını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019'da fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir.

Döviz depo piyasasında bankalara toplam yaklaşık 50 milyar dolar limitle 1 hafta ve 1 ay vadeli döviz likiditesi imkanı sağlanmaya devam edilecek."

Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihaleleri ile Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası işlemlerine 2019 yılında da devam edilecektir.

Piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumlarında piyasaya esnek ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilebilecektir.

Para Politikası Kurulu, 2019'da önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda sekiz toplantı yapacaktır

Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecektir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez Bankası para ve kur politikasını açıkladı Sonraki Haber >>

Nifak, şirkten ve küfürden daha tehlikelidir....

Nifak, şirkten ve küfürden daha tehlikelidir....

Kaza için yolu kapatan polis kaza kurbanı oldu

Kaza için yolu kapatan polis kaza kurbanı oldu

Timsah dolu havuza düştü

Timsah dolu havuza düştü

Terapi merkezine uçak düştü

Terapi merkezine uçak düştü

Askeriyede skandal görüntüler:

Askeriyede skandal görüntüler:

Böylesi görülmedi

Böylesi görülmedi

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

Gerçek Zenginlik

Gerçek Zenginlik

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:24:05