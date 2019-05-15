Samanyolu Haber /Gündem / Yeni havalimanı ile ilgili şikâyet yağmuru /15 Mayıs 2019 22:35

Yeni havalimanı ile ilgili şikâyet yağmuru

Nisan ayında tam kapasite faaliyete geçen İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcular yaşanan gecikmelerden şikâyetçi. İnişten itibaren yolcuların havalimanını terk etme süresinin en az iki saati bulduğu ifade ediliyor.

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Aynı şekilde binişlerde de benzer gecikmeler söz konusu. Havalimanının büyüklüğünden dolayı uçak kapılarının kapanmasından itibaren uçak piste varış süresinin 30 dakikayı bulduğu aktarılıyor.

Airporthaber'in aktardığı habere göre İstanbul Havalimanı'na inecek uçaklar bir süredir havada tur atıyor.

7 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından İstanbul'un en yoğun meydanı olan İstanbul Havalimanı'na inecek uçaklar bugün bir süredir havada tur atarak iniş için bekletiliyor.



Haberde aktarılan bilgiye göre uçakların tur atma sebebi DHMİ'nin çalışma yapan kalibrasyon uçağı.

DHMİ'ye ait kalibrasyon uçağının İstanbul Havalimanı pistleri üzerinde uçuş yaparak çalışma yaptığı bu nedenle de gelen yolcu uçaklarının iniş öncesi havada tur atarak güvenli iniş için yönlendirildikleri belirtildi.

Bu arada İstanbul Havalimanı'nda patlayan borudan sızan su terminal içinde bir alanı göle çevirdi.

İstanbul Havalimanı dış hatlar gelen yolcu katının tavanında boru patladı. Patlayan borudan sızan su çatıdan yere dökülerek küçük bir alanı göle çevirdi. Çevresi bantlarla çevrilen alanı gören yolcular şaşkına döndü.
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