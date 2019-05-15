Samanyolu Haber /Gündem / THY bu yıl 1 yıldızını kaybetti /15 Mayıs 2019 22:49

THY bu yıl 1 yıldızını kaybetti

Skytrax, 4 yıldızlı Türk Hava Yolları’nı bu yıl 1 puan düşürdü.Havayolu şirketlerini yıldız sayısına göre kategorilere ayıran ve her yıl farklı alanlarda ödüller dağıtan Skytrax, 4 yıldızlı Türk Hava Yolları’nı bu yıl 3 yıldıza layık gördü.

SHABER3.COM

Aırport Haber'den Murat Herdem'in haberine göre, Uluslararası havayolu değerlendirme kuruluşu Skytrax, değerlendirmesinde Türk Hava Yolları’nı 4 yıldızdan 3 yıldıza düşürdüğünü açıkladı. Böylelikle THY, Ryanair, Easyjet gibi düşük maliyetli havayolu şirketleri ile aynı kategoriye düşürdü.

THY, geçen yıl Skytrax’in yeterli değerlendirme yapmadığını belirterek sistemden çıkmıştı. THY ile Skytrax arasındaki iplerin kopma nedenininin; beş yıldız bekleyen THY yerine, o yıldızın Lufthansa’ya verilmesi olarak belirtiliyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber THY bu yıl 1 yıldızını kaybetti Sonraki Haber >>

AKP bakın neleri çalmış

AKP bakın neleri çalmış

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

TÜSİAD hükümeti bombaladı

TÜSİAD hükümeti bombaladı

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

AKP 'kefen parasına' göz dikti

AKP 'kefen parasına' göz dikti

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Kömürle çalışan son santralide yıktılar

Kömürle çalışan son santralide yıktılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:53:00