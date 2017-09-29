Yeni gelecek KHK'da ilginç madde

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Danıştay'ın sürekli yaz saati uygulamasını durdurmasının ardından, konuya ilişkin bir KHK çıkaracaklarını söyledi.





Bozdağ, “Danıştay’ın verdiği karar önemli. Yürütmeyi durdurma kararını verdiği için yürütme durmuş olacak. Hükümet olarak biz yaz saati uygulamasının aynen devam etmesinden yanayız. Bu noktada da önümüzdeki günlerde gerekli adım atılacaktır. Büyük bir ihtimalle KHK’ya bu konuda bir düzenleme koymak suretiyle süreç dolmadan önce gerekli yasal değişiklik yapılacaktır. Yaz saati uygulaması herhangi bir değişiklik olmadan uygulanmaya devam edecektir.” dedi