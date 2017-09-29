Samanyolu Haber /Gündem / Irak'ta çalışan bir çok işçi işsiz kaldı.. /29 Eylül 2017 10:29

Irak'ta çalışan bir çok işçi işsiz kaldı..

Irak'ın Erbil ve Süleymaniye şehirlerinden yapılan uçuşlar bugün saat 18.00'de sona erecek. Bölgede bulunan Türk şirketleri çalışanlarını son uçuşlarla tahliye ediyor.

SHABER3.COM

Erbil ve Süleymaniye şehirlerinden yapılan uçuşlar bugün saat 18.00'de sona erecek. Bölgede bulunan Türk şirketleri çalışanlarını son uçuşlarla tahliye ediyor. Bugün sabah saatlerinde Türk Hava Yolları'nın Erbil-İstanbul, Süleymaniye-İstanbul ve Atlasglobal Hava Yolları'nın Erbil-İstanbul uçuşlarıyla bir çok Türk işçi yurda döndü. Gazetecilere konuşan işçiler "İşsiz kaldık gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun" dediler.

Sabah erken saatlerde inen uçaklar bir çok Türk vatandaşını getirirken  Atlasglobal Hava Yolları’nın Erbil-İstanbul seferiyle gelen işçiler DHA’ya konuştu. Türk işçiler bölgede faaliyet gösteren Türk işverenlerin güvenlik kaygısıyla bugün yapılan son uçuşlarla çalışanlarını Türkiye’ye  gönderdiğini kaydederek durumun düzelmesiyle tekrar işlerine geri dönebileceklerini söylediler.




‘İŞSİZ KALDIK GİBİ GÖZÜKÜYOR’

İşçilerden Furkan Toker,   “Şirketimizin aldığı karar sonucu boşaltma kararı aldı. Ondan dolayı son saati beklemeden döndük. Orada enerji üretim santralinde çalışıyorduk. Şirket dönme kararı alırsa geri döneriz. Biz ekip olarak geldik. Bizim üç şantiye vardı üçünü de boşalttık”  dedi. Toker, ” İşsiz mi kaldınız ?” sorusuna da ” Bilmiyorum bir nevi öyle gözüküyor. Hayırlısı diyelim” diye yanıtladı.
Elektrik Santralinde çalışan Halit Çimpolat isimli işçi de ” Erbil’den geri döndük. Hükümetlerin anlaşamaması sebebiyle  hava sahası kapanacak dediler. Şirkette riski göze alamayıp bizi geri çekti.  Şimdi memlekete Kahramanmaraş’a döneceğim. Eğer ortalık sakinleşirse geri döneceğiz ”  diye konuştu. 
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