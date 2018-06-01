Yeni düzenleme en çok Google’a kazandırdı





GDPR’nin katı düzenlemelerini daha öncesinde işleyişine adapte edebilen şirket yeni kuralların uygulandığı ilk hafta Avrupa’da internet ortamında en çok reklam çeken platform oldu.





Diğer rakiplerin işleyişlerini, sınırları zorlayıcı GDPR kurallarına göre yenileyememesi Google ve Facebook gibi dev teknoloji şirketlerinin işine yaradı. Kişisel verilerle ilgili yeni şartları sağlayamayan bir çok küçük şirket ilk hafta sanal pasta piyasasından yeterince müşteri çekemedi.





Google’un daha çok reklam müşterisi bulmasına sebep olarak diğerlerine göre çok daha fazla kişiden hedef reklam yayınlamak için onay aldığı gösteriliyor.





Bu da yeni yürürlüğe giren GDPR düzenlemesinin Google ve Facebook gibi güçlü sanal reklam aktörlerine avantaj sağladığını ortaya koyuyor.





GDPR KÜÇÜK ŞİRKETLERİ ZORLUYOR

Kullanıcıların sadece arama geçmişi, internet dışı alışverişleri ve demografik yapısı gibi sınırlı kişisel bilgisine sahip yüzlerce sanal reklam satan şirket, GDPR şartlarını sağlamakta zorlandığı gibi hedef kitle tespit etmekte de güçlük yaşıyor.





Google hem kendisi, hem de başka platformlarda yeni düzenlemenin nerede ve nasıl kullanılacağını sıkı biçimde uyguladığı için GDPR’nin ağır cezalarından kurtuluyor.





Dünyanın en büyük sanal reklam satın alan şirketlerinden Havas SA, reklamcıların Google’un yeni geliştirdiği “DoubleClick Bid Manager (DBM)” aracı üzerinden verdiği reklamlarda yüzdelik olarak çift haneli artışlar tespit ettiklerini söylüyor.





Google internette kullanıcının tümüyle onayını aldıklarını ispatlayamayacak, kişiselleştirilmemiş reklamları gösterdiklerini öne sürüyor.





GDPR NEDİR?

Avrupa Birliği’nde 25 Mayıs’ta yürürlüğe giren GDPR düzenlemeleri, internet kullanıcılarının kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabildikleri yeni kurallar içeriyor. Kişisel veri, mahremiyet ve rıza temeline oturan yeni kurallar zincirinde şirketler sadece kullanıcı bilgilerini yasal ve kesin şartlar altında toplamak zorunda değil, ayrıca bu bilgileri yanlış kullanıma ve istismara karşı da korumak zorunda.





Yeni düzenlemeye uymayan şirketler için yüksek para cezası ve ağır yaptırımlar ön görülüyor.