Samanyolu Haber /Gündem / İnce mi, Erdoğan mı? Hangisi daha çok izleniyor.. /01 Haziran 2018 08:30

İnce mi, Erdoğan mı? Hangisi daha çok izleniyor..

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı televizyon programlarında reytingleri altüst etmeye devam ediyor...

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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün akşam katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Program, 44.13’lük izlenme oranıyla reyting rekoru kırarken, aynı kanalda Pazartesi akşamı soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayını ise Survivor ve dizilerin gerisinde kalarak 11,21 reyting almıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SURVIVOR VE DİZİLERİ GEÇEMEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazartesi günü üç kanaldan gerçekleştirilen ortak canlı yayını 11,21’lik reytingle Survivor ve dizilerin gerisinde kaldı.



İnce’nin daha önceden CNN Türk’te katıldığı program da reyting rekoru kırmıştı.


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