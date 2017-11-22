Yeni atanan Rektörün ilk işi kendi ödeneğine yüzde 600 zam yapmak oldu

Aksaray Üniversitesi’ne 15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından gerçekleştirilen ihraçların sonrasında rektör olarak atanan Prof. Dr. Yusuf Şahin’in ve yardımcılarının döner sermayeden sağlanan ödeneklerinin kurul kararıyla rekor şekilde artırıldığı ortaya çıktı. Mühendislik Fakültesi ve Eğitim Fakültesi döner sermayelerine yönelik düzenlemelerin yapıldığı Şubat ayındaki toplantıda Aksaray Üniversitesi Yönetim Kurulu Rektör Şahin’in ödeneği yüzde 600, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Bahaddin Varol, Prof. Dr. Ayhan Özçifçi ve Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz’ın ödenekleri yüzde 300 ve Genel Sekreter Bayram Ali Yavaş’ın ödeneği de yüzde 200 artırıldı.





REKTÖR VE YARDIMCILARI YÖNETİM KURULUNDA





Ödenekleri artıran Yönetim Kurulu’nda Rektör Prof.Dr. Şahin ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Bahaddin Varol, Prof. Dr. Ayhan Özçifçi ve Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz da yer alıyor. Kurul ödenek artırımını Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe dayandırdı.Karar metninde şu ifadeler yer aldı: “Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün 07.02.2017 tarih ve 137052 sayılı yazısına istinaden, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesi, 18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Aksaray Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esasları gereğince 2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesi kapsamında bulunan Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Araştırma Merkezleri vb. Eğitim Bilimleri Döner Sermaye gelirleri içerisinden, kurum içi ayrılan payların harcanmasına ve görev yapan personel ve yöneticilere Gelirin elde edildiği Eğitim ve Öğretimin devam ettiği dönem boyunca aşağıda belirtildiği şekilde ilişkilendirilmesi ve ödenmesine karar verilmiştir.”Aksaray Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esasların 11. Maddesi gereğince Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter için belirlenen oranlar: “Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin yüzde 600, Rektör Yardımcıları Prof. M. Bahaddin Varol ve Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz yüzde 300, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Özçifçi yüzde 300, Genel Sekreter Bayram Ali Yavaş’ın yüzde 200 oran üzerinden yönetici payı ödenmesine karar verildi.”Aynı toplantıda Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Ekercin’e ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Emre’ye yüzde 250 oranında ödenek artırması yapılırken, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç Dr. Aziz Doğru ve Yrd. Doç. Dr. Muhammed Sarı’nın ödenekleri yüzde 100 oranında artırıldı.



