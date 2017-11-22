Samanyolu Haber /Gündem / CNN markası, Türkiye hükümetinin reklamını yapıyor /22 Kasım 2017 09:49

CNN markası, Türkiye hükümetinin reklamını yapıyor

Daily Caller’dan Chuck Ross; CNN’in sahibi Turner Broadcasting ve Doğan Holding ortaklığına ait CNN Türk’ün Türkiye’deki diğer medya kuruluşlarıyla aynı baskıya maruz kaldığını ve giderek bu baskıya daha da boyun eğdiğini yazıyor.

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ABD’li muhafazakar yayına konuşan eski muhalefet partisi milletvekili ve the Foundation for Defense of Democracies’in kıdemli öğretim görevlisi Aykan Erdemir, “CNN Türk son yıllarda yoğun hükümet baskısı nedeniyle birçok eleştirel gazeteciyi bünyesinden çıkarmak zorunda kaldı” diyor.

Ross kanalın artık düzenli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının tamamını yayınladığını söylüyor. “CNN Türk’te eksik olan ise muhalefet partilerine – örneğin ülkenin en büyük Kürt yanlısı partisi olan HDP’ye - ayrılan zaman.”

Kanalın üstünde bu kadar baskı olması şaşırtıcı gelmeyebilir, çünkü OHAL ilanından beri birçok bağımsız kanal kapatıldı.

Ross, sıkı bir laiklik taraftarı olan Doğan Holding’in geçtiğimiz yıllarda hükümetin, 2.5 milyar dolarlık bir vergi cezası da dahil, çeşitli saldırılarına maruz kaldığını hatırlatıyor.

Ross’a göre bu baskı yüzünden CNN’in ortağı olan bir kanal, kendini, Türkiye hülümetinin ABD dış politikasını küçümsemek için kullandığı retoriğe uyacak ve ABD’li bir profesörün “darbe girişiminin ayaklarından biri” olduğunu iddia edecek halde bulabiliyor.

 
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