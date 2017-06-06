Yeni Asya Muhabiri Nur Ener Kılınç’a yine tahliye çıkmadı





Yeni Asya Muhabiri Nur Ener Kılınç’ın tutukluluk durumunun dosya üzerinden incelendiği 2 Haziran 2017 tarihinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, deliller toplanamadığı için tutukluluk halinin devamına karar verdi.





Kararda “CMK’nın 100/3 maddesinde sayılan katalog suçlardan olması toplanana somut delillere göre kuvvatli suç şüphesinin varlığı, atılı suç için ceza yasasında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması gözetildiğinde adli kontrol müessesesinin yetersiz kalacağı atılı suçun yasadaki müeyyidesine göre tutukluluk tedbirlerinin ölçülü olması ve sanığın tutuklulukta geçirdiği sürede gözetilerek sanığın tutukluluk halinin devamına, kararın sanığa tebliğine, duruşmanın daha önce atılı bulunduğu 15/06/2017 günün saat 15:15’e bırakılmasına oybirliği ile karar verildi” ifadeleri yer aldı.