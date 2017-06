Arda Turan Milli takımı bıraktı

Gazeteciye saldırmaktan dolayı pişmanlık duymadığını ifade eden Turan, açıklamasında Milli Takım kariyerini sonlandırdığını ifade etti.





'KENDİMİ KUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'





Turan, şöyle konuştu: "Kendimi kuş gibi hissediyorum. Hayatım boyunca bana söylenenlerin hiç birisini unutmadım. Bana yapılanları hiç unutmadım. 2006'da ıslıklandığım şekli hiç unutmadım. Hayatta bir şey yapıyorsanız bunun bedelini ödersiniz. Ben Milli Takım tişörtü üstümdeyken bir hata yaptım. Ve hocamızla, federasyon başkanımızla konuşup Kosova maçında olmama kararı aldık. Hayatım boyunca hiç iyi futbolcu olmak için uğraşmadım. Bu benim mesleğim, bunun için çalışıyorum, uğraşıyorum. Ben iyi adam olmak, onurlu bir adam olmak için uğraştım."

'ARTIK ZAMANIN GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'





Turan, şöyle devam etti: "Biz öyle haberler yapmadık şunları çıkartacağız filan, evet o imzaları değiştirmiş başkasının imzasıyla o sayfaları doldurduklarını biliyorum. O yapanların hangisini görürsem aynı tepkiyi verir miyim bilmiyorum. Ama aynı siniri ve aynı tepkiyi göstereceğim. Bugün buraya Türk Milli Takımı'nın her kademesinde hizmet etmiş, ülkesini severek sadece formaya aşık birisi olarak, parayı ve başka bir şeyi düşünmeyerek sahaya çıkmış bir oyuncu olarak konuşuyorum. Ülkemi, bayrağımı çok seviyorum, ülkemin insanlarını çok seviyorum. Her bu sıkıntılar olduğunda 'istiyorsanız kenara çıkayım' diyordum. Çünkü zarar verdiğimi düşünüyordum. Artık zamanın geldiğini düşünüyorum. Bugüne kadar çalıştığım herkese, arkadaşlarıma ve içeride konuştuğum bir çok insana, aileme çok teşekkür ederim. Hayatım boyunca ne yaptıysam bedelini ödemeye hazırım. Yine ödeyeceğim ve gereğini yapıyorum ve Milli Takım karieyerimi sonlandırıyorum. İnşallah insanlara iyi futbolculuğumu ve adamlığımı bırakırım. Ne yaptıklarını, ne ettiklerini çok iyi biliyorum ve her zaman tepkim aynı olacak."