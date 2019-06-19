Yeni askerlik yasası haftaya kaldı

Yeni Askerlik Yasası teklifinin TBMM'deki nihai oylamasının önümüzdeki Salı günü yapılacağı bildirildi.





Askeralma Kanunu Teklifi'nin ilk 30 maddesini içeren birinci bölümü ise TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.





Teklifin kabul edilen maddelerine göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.





Bugün görüşmelerine devam edilen kanun teklifinin nihai oylamasının 25 Haziran Salı günü yapılmasına karar verildi.