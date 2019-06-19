Samanyolu Haber /Spor / 'Katar soruşturmasında' Platini'ye Türkiye sorgusu /19 Haziran 2019 21:30

'Katar soruşturmasında' Platini'ye Türkiye sorgusu

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) eski başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi süreciyle ilgili olarak yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Paris'te gözaltına alınmıştı.

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FIFA 2010 yılında, 2018 Dünya Kupası'nı Rusya'ya, 2022 Dünya Kupası'nı Katar'a vermişti. Mart 2014'te, Katar adına çalışan bir şirketin, ev sahibi ülkeyi belirleyecek olan komite üyelerinden ve o dönem FIFA'nın başkan yardımcısı olan Jack Warner ve ailesine 2 milyon dolar ödeme yaptığı iddia edilmişti. 

Yine Mart 2014'te İngiltere basınında yer alan haberlerde Asya Futbol Konfederasyonu başkanı Muhammed bin Hammam'ın Katar lehine lobi yapmaları karşılığında yetkililere toplamda 5 milyon dolar rüşvet verdiği iddiaları gündeme gelmişti.

İngiliz Times gazetesi gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Platini'nin, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesinin yanı sıra Türkiye'nin Fransa'ya bir oyla kaybettiği EURO 2016 oylamasıyla ilgili olarak da sorgulandığını yazdı. Times haberinde, dönemin Türk heyetinin 2010'daki oylama sırasında Platini'ye yönelik şikayetlerini de hatırlattı. 

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Fransa 2010 yılında EURO 2016 oylamasını Türkiye'ye karşı 7-6 kazanmıştı. Times, Fransız olan Michel Platini'nin o dönem UEFA Başkanı olduğunu hatırlattı.

Gazete, o dönem Türk heyetinin, Platini'nin UEFA İcra Kurulu üyelerini etkilemek için Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi kullanmasından duydukları öfkeyi dile getirdiklerini yazdı. Haberde Türk heyetinin, Platini'nin Sarkozy'yi tüm üyelerle görüştürmesinden ancak aynısını dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için yapmamasından şikayetçi oldukları belirtildi.

Michel Platini de oylamadan sonra "Cumhurbaşkanının burada olması önemliydi. Bence buraya gelmeye karar vermesi iyi oldu. Gelmeseydi, Türkiye kesin kazanırdı" demişti. Times, Platini'nin ilk etapta 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi süreciyle ilgili yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında sorgulandığını belirtti.

Gazete, 3 yıldır süren soruşturmada, Nicola Sarkozy'nin Katar oylamasındaki rolünün de incelendiğini paylaştı.
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