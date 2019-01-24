Samanyolu Haber /Gündem / Yeni askerlik sistemi: Sürekli bedelli, erlere 600 TL maaş /24 Ocak 2019 11:40

Yeni askerlik sistemi: Sürekli bedelli, erlere 600 TL maaş

Milli Savunma Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemede bedelli askerliğin sürekli hale geleceği, yükümlü askerin 600 liraya kadar maaş alıp sigortalanacağı, askerlik süresi boyunca ailesine destek sağlanacağı, tezkere sonrası işe girme kolaylığı sağlanacağı öne sürüldü

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Her şeyden önce 'yükümlü askerlik' ile 'bedelli askerlik' seçeneğinin korunacağını belirten Müderrisoğlu, "Zira her yıl yaklaşık 700 bin genç askerlik çağına girerken, TSK'nın silah altına alması gereken yükümlü sayısı 400 bin civarında. Bu nedenle, askerlik hizmetini bedelli yapmak isteyenler ile yükümlü olarak tamamlamak isteyen gençlere farklı ekonomik ve sosyal imkânlar sunulacak" dedi.

Müderrisoğlu'na göre detaylar da şöyle:

* Bence en dikkate değer yaklaşımlarından biri, er ve erbaşların askerlik hizmeti boyunca 'sigortalanması' olacak.

* Askerliğini yükümlü olarak yerine getirenlere 600 liraya kadar maaş verilecek.

* Gençler askerdeyken ailesine destek sağlanacak.

* Askerlik bitiminde ise işe giriş aşamasında değerlendirmeye esas puanlarına ilave yapılacak.

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* Bedelli askerlik ise adı üstünde, askerlik çağında olup da ihtiyaç fazlası durumunda kalanlara, günün şartlarına göre katlanacakları bir maliyetle alternatif olarak teklif edilecek.

* Klasik yükümlüler yani bildiğimiz tarzda askerlik görevini ifa edenler için cazip bir paket oluşturulacak. Böylece, 'Her Türk asker doğar ama kaçar!' biçiminde, neredeyse alay konusu haline gelen çarpık tablo da sona erecek. Askerlik, sade, öngörülebilir ve istikrarlı bir modele kavuşturulacak.

* Kısa dönem askerlik yapmak için 4 yıllık bir yüksek öğretim programına kaydolunması şartı kaldırılacak. Ülke ekonomisinin nitelikli ara eleman açığını artıran, gençleri sırf askere geç gitme veya silah altında daha az süre kalma adına, herhangi bir üniversiteye kapağı atmaya teşvik eden koşullar değişecek.
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