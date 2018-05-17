Samanyolu Haber /Gündem / Yeni ankete göre başa baş gidiyorlar /17 Mayıs 2018 09:22

Yeni ankete göre başa baş gidiyorlar

Remres Araştırma Şirketi, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için bir anket çalışması yaptı.

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Ankette 3653 kişiye “İkinci tura Erdoğan ile İnce kalırsa tercihiniz ne olur?” diye soruldu. Ankete göre ikinci turda Tayyip Erdoğan yüzde 41.8, Muharrem İnce yüzde 41.3 aldı.

Sözcü'nün haberine göre, Remres Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık şirketi 'Erken Seçime Doğru' başlıklı mayıs ayı anketini açıkladı. ‘Cumhur İttifakı' ve ‘Millet İttifakı' arasındaki farkın azaldığı görüldüğü ankette HDP'nin barajı geçtiği görülüyor. 6-9 Mayıs tarihleri arasında 28 ilde 3653 kişi ile yapılan anket sonuçlarına göre, AKP'nin oylarını artırdığı öne sürülüyor.

MHP'DE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

MHP'nin oylarındaki düşüşün devam ettiği gözlemlenen ankette, CHP'nin Muharrem İnce ismini açıklaması ile durum durağandan pozitife doğru evrilmiş durumda. 

HDP de kemik oylarını koruma konusunda en kararlı seçmen grubuna sahip görünüyor. 

Bu pazar seçim olsa kararsızlar dağıtıldıktan sonra sonuçlar şöyle oluyor: 

Tayyip Erdoğan: Yüzde 42.1, 
Muharrem İnce: Yüzde 24.1, 
Meral Akşener: Yüzde 17.1, 
Selahattin Demirtaş: Yüzde 12.6, 
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 3.9, 
Doğu Perinçek: Yüzde 0.2. 

Seçmenlere “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Erdoğan ile İnce kalırsa tercihiniz ne olur?” diye de soruldu. Yanıtlar şöyle: Erdoğan: Yüzde 41.8, İnce: Yüzde  41.3, Kararsızlar: Yüzde 10.2, Oy yok: Yüzde 6.7.

Ankete göre HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a ilk turda oy veren seçmenler, Demirtaş ikinci tura kalamadığı için Muharrem İnce'ye yöneliyor.
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