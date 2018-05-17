3 yıldır bekleyen AVM'sini %24 zararına sattı

Business HT'nin haberine göre Antalya 2000 Plaza, KDV hariç 13.8 milyon TL olan bedelinin yüzde 24 altında, 10.6 milyon TL'ye peşin ödemeyle satıldı.







Doğuş'tan satışa ilişkin yapılan açıklamada, satışın ekspertiz değerinin zarureten gerçekleşmesinin sebepleri arasında günümüzün ekonomik koşulları ile üç yıldır ciddi bir alıcı adayının çıkmamasını gösterdi.





Satıştan 4.10 milyon TL zarar edildi.





Antalya 2000 Plaza, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Recep Peker Caddesi'nde bulunuyor. Plaza, 2 bodrum, Zemin ve 10 katlı, 92 adet bağımsız bölümden oluşuyor.





Plazanın ofis bölümü dışında, market ve sinemanın da bulunduğu alışveriş merkezi alanı da mevcut.