Samanyolu Haber /Gündem / Yeni acil servis düzenlemesi: Paran yoksa 24 saatin var /07 Şubat 2018 15:42

Yeni acil servis düzenlemesi: Paran yoksa 24 saatin var

Yeni düzenleme ile özel hastanelerin acil servisinde 24 saatin ardından ilave ücret alınacak. Parası olmayan yurttaşlar devlet hastanesine sevkini isteyecek. Ayakta yapılan tedaviler için “ilave ücretleri gösterir belge verme” zorunluluğu da kaldırıldı.

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SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişikliğe göre; acile başvuru yapan hastalar, 24 saat içinde “acil hali sona ererek” ya ilgili kliniğe yatırılacak ya da başka bir hastaneye sevk edilecek. İlk 24 saat tamamlandığı anda hastalardan ilave ücret alınacak. Böylelikle parası olmayan yurttaşlar, devlet hastanesine sevkini isteyecek. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte özel hastanelerin ayakta yapılan tedaviler için hastadan aldıkları “ilave ücretleri gösterir belge verme” zorunluluğu da kaldırıldı. Bu durumda kendilerinden fazla ücret alınan hastaların bu ücreti kanıtlama olanağı da kalmadı.
 
Değişiklikle acil durumdaki hastalardan özel hastaneye başvurudan taburcu olması için yapılan işlemlere kadar sunulan tüm sağlık hizmetleri için hiçbir ücret alınmaması düzenlenmesinde değişikliğe gidildi.
 
 
Başvuru yapan hastanın taburcu edilmesi yerine acil servislerde “24 saat içinde stabilizasyon” esası getirildi. Başvurudan itibaren 24 saat içinde ilgili kliniğe yatışı veya başka bir hastaneye sevk edilmesiyle “acil hali sona eren” hastalar, bu 24 saat için ilave ücret ödemeyecek. Ancak ilk 24 saat tamamlandığı anda hasta veya yakınına acil halin sona erdiği ile ilgili yazılı bilgi verilerek ilave ücret alınacak. Böylelikle ilave ücret ödeme durumu olmayan yurttaşlar, 24 saat sonra devlet hastanelerine sevk edilecek. Özel sağlık kurum ve kuruluşları, ilave ücret aldıkları durumlarda “Hastaya Sunulmuş Olan Hizmetleri ve İlave Ücreti Gösterir Belge” de tarihe karıştı. Özel hastanelerin ayakta yapılan tedaviler için hastadan aldıkları “ilave ücretleri gösterir belge verme” zorunluluğu yeni düzenleme ile kaldırıldı. Bu durumda ayakta tedavi gören hastalar, kendilerinden fazla ücret alındığı takdirde bu ücreti görme veya kanıtlama olanağı da kalmadı.
 
 
Parası olmayanlar özel hastanelerin aciline bile gidemeyeceğini belirten E. Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, “Acil servislerdeki başvuru sayısının çokluğunun; acil durumların yanı sıra, acil dışındaki muayeneler için vatandaşların 6- 15 TL arasında değişen muayene katkı ödemelerini gerektiren ekonomik nedenlerden kaynaklandığı göz ardı edildiği anlaşılmaktadır” dedi.
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