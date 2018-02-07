Kara Harp Okulu davasında karar çıktı...

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlerle ilgili davada karar açıklandı.







Mahkeme, 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanık için ise müebbet hapis cezası verdi. Davanın 100 sanığı da beraat etti.