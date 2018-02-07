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Kara Harp Okulu davasında karar çıktı...
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Kara Harp Okulu davasında karar çıktı...
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07 Şubat 2018 15:29
Kara Harp Okulu davasında karar çıktı...
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlerle ilgili 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
SHABER3.COM
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlerle ilgili davada karar açıklandı.
Mahkeme, 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanık için ise müebbet hapis cezası verdi. Davanın 100 sanığı da beraat etti.
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