Yemen'deki isyancı Husilerden Riyad’da Suudi Arabistan Kralı'nın resmi konutuna füze saldırısı

Yemen'de isyancı Şii Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenledi. Saldırıda hedef alınan El Yamama Kraliyet Sarayı, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un resmi konutu. Kraliyet Mahkemesi de bu sarayda bulunuyor.





Suudi Arabistan Devlet Televizyonu balistik füzenin havada imha edildiğini, herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığını bildirdi.





Riyad'ın güneyinde bir diğer füzenin de yine havada imha edildiği yolunda haberler var.





Husiler ise füze saldırısını Twitter üzerinden duyurdu.





Şii isyancıların sözcüsü Muhammed Abülselam, Riyad'daki El Yamama Kraliyet Sarayı'na Burkan 2-H tipi balistik füze attıklarını açıkladı.



