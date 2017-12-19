Yemen'deki isyancı Husilerden Riyad’da Suudi Arabistan Kralı'nın resmi konutuna füze saldırısı

Yemen'de isyancı Şii Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenledi. Saldırıda hedef alınan El Yamama Kraliyet Sarayı, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un resmi konutu. Kraliyet Mahkemesi de bu sarayda bulunuyor.
Suudi Arabistan Devlet Televizyonu balistik füzenin havada imha edildiğini, herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığını bildirdi.
Riyad'ın güneyinde bir diğer füzenin de yine havada imha edildiği yolunda haberler var.
Husiler ise füze saldırısını Twitter üzerinden duyurdu.
Şii isyancıların sözcüsü Muhammed Abülselam, Riyad'daki El Yamama Kraliyet Sarayı'na Burkan 2-H tipi balistik füze attıklarını açıkladı.
Husilerin Yemen'de yayın yapan El Masira Televizyonu ise saldırıda sarayda toplantı halinde olan üst düzey yetkililerin hedef alındığını iddia etti.
Burkan 2-H füzeleri ilk kez Temmuz ayında Husiler tarafından Yemen'de kullanılmıştı.
Suudi Arabistan: Bu füzeleri İran veriyor
Suudi Arabistan, Burkan 2-H füzelerinin İran tarafından geliştirildiğini ve 2015'ten bu yana Yemen hükümetine karşı savaşan Husilere verildiğini öne sürüyor.
Tahran yönetimi ise iddiaları reddediyor.
Suudi Arabistan, Yemen'de Husilere karşı operasyonlar yürüten koalisyona öncülük ediyor.
Koalisyon güçleri Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenledikleri balistik füze saldırısının ardından 6 Kasım'da Yemen'i abluka altına aldıklarını açıklamıştı.
Birleşmiş Milletler ise o tarihten bu yana Yemen'de koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında 136 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.