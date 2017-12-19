Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'a bir ay süre! /19 Aralık 2017 17:31

WhatsApp'a bir ay süre!

Fransız Veri Koruma Otoritesi (CNIL), AB'nin talebini uygulamaya koydu ve popüler mesajlaşma uygulamasına 1 ay süre tanıdı.

WhatsApp'a bir ay süre!

CNIL WhatsApp'a onu bünyesinde bulunduran sosyal medya devi Facebook ile veri paylaşımı yapmayı durdurması için bir ay süre verdi. 


Avrupa Birliği'nin talebini uygulamaya koyan CNIL, WhatsApp'a verilerini Facebook'la paylaşmayı durdurma talimatı verdi. Kurumun web sitesinden yapılan resmi açıklamada söz konusu uygulamada gereken değişikliğin yapılması için bir ay süre tanındığı bilgisinin de altı çizildi. 

Kurum, WhatsApp'ın ticari bilgi toplamasının kabul edilemez olduğu görüşünde. Zira CNIL'e göre "kullanıcıların temel özgürlüklerini" ihlal ediyor. Bu yılın mayıs ayında ise Facebook'a AB'den 122 milyon dolarlık ceza gelmişti.
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