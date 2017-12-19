WhatsApp'a bir ay süre!





Avrupa Birliği'nin talebini uygulamaya koyan CNIL, WhatsApp'a verilerini Facebook'la paylaşmayı durdurma talimatı verdi. Kurumun web sitesinden yapılan resmi açıklamada söz konusu uygulamada gereken değişikliğin yapılması için bir ay süre tanındığı bilgisinin de altı çizildi.





Kurum, WhatsApp'ın ticari bilgi toplamasının kabul edilemez olduğu görüşünde. Zira CNIL'e göre "kullanıcıların temel özgürlüklerini" ihlal ediyor. Bu yılın mayıs ayında ise Facebook'a AB'den 122 milyon dolarlık ceza gelmişti.

