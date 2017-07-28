Yedi Cumhuriyet gazeteci ve yazarı için tutukluluğun devamı istendi

Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarının da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 19 kişinin yargılandığı davada sanık avukatları savunma yaptı.





SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLADI

Cumhuriyet Gazetesi davasında savcı mütalaasını verdi. Musa Kart'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi için tahliye talep edildi. Savcı, Akın Atalay, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Önder Çelik, Hakan Kara, Kemal Aydoğdu, Ahmet Şık için tutuklamanın devamını talep etti. Turan Günay, Musa Kart, Bülent Utku, M. Kemal Güngör Güray'ın ise tahliyesine karar verilmesini talep etti.