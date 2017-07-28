Tasfiye sırası Ulusalcılarda mı?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesini şekillendirecek Yüksek Askeri Şura, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ağustos ayı başında toplanacak. Ancak 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında Yüksek Askeri Şura’nın yapısı değiştirildiğinden ilk kez toplantıda sivil sayısı, asker sayısından fazla olacak.





Yüksek Askeri Şura’da hiçbiri henüz yaş haddini geçmiş olmayan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın görevleri devam edip etmeyecekleri bilinmiyor.





Ancak bu YAŞ öncesinde üzerinde asıl durulan konu ‘ulusalcı’ ve ‘Kemalist’ subayların tasfiye edileceğine dair söylentiler. Son birkaç gündür gazete ve internet sitelerinde Yüksek Askeri Şura’da “ulusalcı” olarak adlandırılan subayların tasfiye edileceğine dair yazılar yer alıyor.





‘ULUSALCILAR 1,5-2 YIL İÇİNDE DARBEYE KALKIŞABİLİR’





Gazeteci Hilmi Hacaloğlu’nun Amerika’nın Sesi (VoA) için yazdığı habere göre, bu konuda ilk yazıyı kaleme alan Türkiye gazetesinin Ankara Temsilcisi Nuri Elibol oldu. Kendisi de emekli bir özel kuvvetler subayı olan Elibol, 27 Temmuz’da yayınlanan “güvenlik bürokrasinden” kaynaklarına dayandırdığı “Ulusalcılar hala tehlike” başlıklı yazısında sistem zaafiyeti giderilmediği takdirde ulusalcı subayların darbe yapma ihtimali olduğunu iddia etti.





‘ORDUYU 28 ŞUBAT ÇİZGİSİNE TAŞIMAK İSTEYENLER…’





Bu yazıdan bir gün sonra bu kez Kanal 7’nin Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Yeni Şafak gazetesindeki köşe yazısında Elibol’un yazısındaki Yüksek Askeri Şura’da ’28 Şubat kafası’ olarak tanımladığı subayların “kolay kolay terfi alamayacağını” öne sürdü.





Acet, “Milletin değerleriyle kavga eden, ‘Ordu bize bırakılsın, eskiden olduğu gibi kimseler işimize karışmasın’ diye düşünen, orduyu 28 Şubat çizgisine geri taşımak için fırsat kollayanlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı koridorlarında negatif bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. TSK’yı tıpkı diğer bazı devlet kurumları gibi ‘Ele geçirilecek mevzi’ olmaktan çıkarmak gerekiyor. Darbe kültürünü tarihin çöp kutusuna atmanın evvel emirdeki şartı bu” dedi.





Kanal 7 Ankara Temsilcisi, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin personel yapısının da Türkiye sosyolojik yapısına uygun şekilde yapılandırılacağı” mesajını da verdi.





EMEKLİ GENERAL YAVUZ: HEDEF ATATÜRKÇÜ SUBAYLAR





2010 yılında Kara Harp Akademisi Başkanı iken tutuklanan ve 2012 yılındaki Yüksek Askeri Şura kararı ile emekli edildikten sonra 2015 yılında tahliye olan Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, arka arkaya çıkan bu haberlerin ordudaki Atatürkçü subayları hedef alma amacı taşıdığı görüşünde.





Amerika’nın Sesi’ne kısa bir değerlendirmede bulunan Yavuz, “En son Jandarma’da 15 Temmuz’da cansiperane direnen albayların terfi ettirilmediklerini gördük. Bu yazılardan da anlaşılan Atatürkçü subaylar hedef alınmak isteniyor” dedi.





MUSTAFA ÖNSEL: ULUSALCI DARBE DEDİKODU KAZANI





Ahmet Yavuz’un Jandarma’daki terfilerle ilgili sözlerini kendisi de Balyoz tutuklusu Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel dün Odatv’de yayınlanan yazısında daha ayrıntılı yazdı. 15 Temmuz gecesi Jandarma Karargahı’nda darbecilerle çatıştığı kameralara yansıyan Albay Aziz Yılmaz’ın terfi ettirilmemesinin “ulusalcılar darbeye hazırlanıyor” propagandasından kaynaklandığını öne sürdü.





Önsel şöyle yazdı:





“İftira kazanının ateşi, ‘Ulusalcılar darbeye hazırlanıyor’ gibi kocaman bir yalanla harlandırılır. İlginç olan Fethullahçı çete tarafından işletilen sosyal medya hesaplarında da bu konu işlenmektedir. Bu yalanlar, bir kısım tetikçi gazeteci tarafından da kamuoyuna servis edilir. Daha sonra bunun ne kadar boş olduğu ortaya çıkar. Çamur at izi kalsın misali, bir şey çıkmaz ama iz kalmıştır. Fakat bütün gerçeklere rağmen dedikodu kazanı özellikle jandarmada kaynatılmaya devam eder. ‘Kemalist, ulusalcı, alevi’ hatta tam Fethullahçı çetenin tabiriyle “Perinçekçi” yaftalaması gırla gider. Elbette bunlar suç değildir ama böyle bir illegal örgüt var havası yaratılmaya çalışılmıştır.”



