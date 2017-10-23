Samanyolu Haber /Gündem / Yazıcı: Başkanların o boşaltma işlemini yapmalarını bekliyoruz /23 Ekim 2017 13:31

Yazıcı: Başkanların o boşaltma işlemini yapmalarını bekliyoruz

Hayati Yazıcı: (Başkanların) o boşaltma işlemini yapmalarını bekliyoruz. Velev ki kendi aleyhlerinde, olumsuzluklara yol açacağını düşünseler dahi, Genel Başkan'la zıtlaşmanın reel politiğe uygun olmayacağını değerlendirirler.

SHABER3.COM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da istifası beklenen başkanlarla ilgili ‘Makamı boşaltma işlemi… kendi aleyhlerinde bile olsa’ başkanların ‘Genel Başkanla zıtlaşmalarının reel politiğe uygun olmayacağı değerlendirmesini yapacaklarına’ inandığını söyledi.

Yazıcı, ‘İstifa demiyoruz da yerini boşalt. Boşalt da işte meclisten doldurulsun vesaire falan. O boşaltma işlemini yapacaklarını bekliyoruz. Arkadaşlarım bu konuda çok geniş bir perspektifle değerlendirmek suretiyle gereğini kavrayacakları ve yapacakları kanısındayım. Yani partiyle, parti yönetimiyle,Genel Başkanla zıtlaşmayacakları kanısındayım, velev ki bu kendi aleyhlerinde olsun, yani empati yaptıklarında kendi aleyhlerine sonuç doğurabilecek, kendi algılarıyla alakalı negatif birtakım olumsuzluklara yol açacağını düşünseler dahi, parti yönetimiyle, partiyle, Genel Başkanla zıtlaşmanın reel politiğe uygun olmayacağı değerlendirmesini yapacakları kanısındayım’ ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yazıcı: Başkanların o boşaltma işlemini yapmalarını... Sonraki Haber >>

Bazen bir şey anlatmak için söze gerek yok

Bazen bir şey anlatmak için söze gerek yok

Beyaz TV'den Akit'çilere: Bu haberi size yedirtmezsem namerdim

Beyaz TV'den Akit'çilere: Bu haberi size yedirtmezsem namerdim

'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'

'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'

Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..

Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..

Esarette Doğan Bebekler

Esarette Doğan Bebekler

Pilotların zor anları

Pilotların zor anları

Tren bekleyen kadını raylara itti

Tren bekleyen kadını raylara itti

Aman ihmal etmeyin!

Aman ihmal etmeyin!

Erdoğan 'ihanet ettik' dedi salon alkışladı!

Erdoğan 'ihanet ettik' dedi salon alkışladı!

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:45:38