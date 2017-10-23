Yazıcı: Başkanların o boşaltma işlemini yapmalarını bekliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da istifası beklenen başkanlarla ilgili ‘Makamı boşaltma işlemi… kendi aleyhlerinde bile olsa’ başkanların ‘Genel Başkanla zıtlaşmalarının reel politiğe uygun olmayacağı değerlendirmesini yapacaklarına’ inandığını söyledi.





Yazıcı, ‘İstifa demiyoruz da yerini boşalt. Boşalt da işte meclisten doldurulsun vesaire falan. O boşaltma işlemini yapacaklarını bekliyoruz. Arkadaşlarım bu konuda çok geniş bir perspektifle değerlendirmek suretiyle gereğini kavrayacakları ve yapacakları kanısındayım. Yani partiyle, parti yönetimiyle,Genel Başkanla zıtlaşmayacakları kanısındayım, velev ki bu kendi aleyhlerinde olsun, yani empati yaptıklarında kendi aleyhlerine sonuç doğurabilecek, kendi algılarıyla alakalı negatif birtakım olumsuzluklara yol açacağını düşünseler dahi, parti yönetimiyle, partiyle, Genel Başkanla zıtlaşmanın reel politiğe uygun olmayacağı değerlendirmesini yapacakları kanısındayım’ ifadelerini kullandı.