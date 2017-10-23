Samanyolu Haber /Gündem / Bazı şeyleri anlatmak için söze gerek yok... /23 Ekim 2017 13:35

Bazı şeyleri anlatmak için söze gerek yok...

İnsanın hayat yolculuğu ancak bu kadar anlatılabilir Genç Fransız sanatçı Yoan Bourgeois, son performansı ile izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Bazen bir şey anlatmak için söze gerek yok

Yoan Bourgeois bir akrobat, aktör, jonglör ve dansçı. Angers Çağdaş Dans Merkezi ile dönüşümlü olarak Chalons-en-Champagne Ulusal Sirk Sanatları Merkezinden mezun olan genç Fransız sanatçının performanları oldukça ilgi çekici.
"TARİHİN MEKANİĞİ"

Paris'teki Le Pantheon'da, bir grup sanatçı ile beraber geçtiğimiz günlerde sergilediği son performansı ise gerçekten görülmeye değer. Mechanics of History (Tarihin Mekaniği) isimli bu gösteride Bourgeois, zamanın işleyişi ve insanın bununla olan ilişkisini anlatma biçimi ile izleyenleri etkisi altında bırakıyor.
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Bazen bir şey anlatmak için söze gerek yok

Bazen bir şey anlatmak için söze gerek yok

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