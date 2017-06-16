Dinime namahrem eli değmesin

Bir ilacı kullanım alanı dışında kafanıza göre kullanırsanız ilaçken zehir olur.. Eczacı kendi kafasına ve yorumuna göre, ya da İfadenize göre ilaç veremez. Eczaneye gittiğinizde eczacı doktor reçetesi ister..Tıbba ve mesleki ahlaka uygun olanı budur. Doğrusu da budur..Çünkü ucunda insan sağlığı vardır..Hayat memat meselesi söz konusudur..







Çünkü bir dizi laboratuvar araştırması, muayene ve inceleme sonucu teşhis konur.Teşhise göre ilaç yazılır..Tedaviye başlanır. Kullanımı hastaya tarif edilir. Buna mütehassıs doktor yetkilidir, herkes doktor da olamaz, Hastalığını teşhis etmediğinizi tedavi edemezsiniz.

Hakikat böyle iken bakıyorsunuz İslamla ilgili, herkes söz sahibi. Bir çay yapmak bile ustalık isterken ne oluyor da iki ayet ezberleyen, iki hadis belleyen ahkam kesebiliyor ve hiç kimse de arkadaş sen kimsin nesin, yetkin ehliyetin var mı, nasıl haşa Allah Resulünün adına konuşup haddinizi aşarsınız? Kimseye soramazsınız bunu çünkü din sahipsiz.. Din garip ve din gariban..

Veya biri gelir eczaneye girer..Nasıl olsa bunların hepsi ilaçtır... Prospektüsten okur hastayı dinler, istediğim ilacı istediğim hastaya yazarım, cüret ve cesaretinde bulunsa buna ne derler? Kim ne derse desin bu doğru mudur yani?





Neden bunları arz ediyorum?





Kim siyasal İslam diye din tanımı yaptıysa.. Kendince yorum yapacak- arzettik bir çayı, pilavı bile ehli olmayan yapamazken- insanların kafasını kesecek.. Namusunu ırzını helal sayacak, malına mülküne çökecek, hürriyetini gasp edecek, temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayacak, ekmeğini aşını kesecek, masumun hayatına her türlü komplo ve tuzak hazırlayacak.. Suçsuzken suç uyduracak ve tüm hayatını sulh ve barışa huzur ve güvene vakfetmiş insanları anarşist, terörist diye yaftalayacak, idama mahkum edecek, yurdundan yuvasından edecek? Eline satırı alacak kafa kesecek veya silahı alıp masum insanları tarayacak. Sonra da bunlara müslümanlık diyecek.





Buna düpedüz fikri ve ideolojik sapıklık veya dalalet denilir..İlaç örneğini verdik.. Yetkisizin yorumuyla ilaç bile ilaçken zehir olur. İnsanın hayatına ve sağlığına mal olur dedik. Bu bir ihtisas işidir, uzmanlık ister.. Basit bir çay için böyle ise; İnsanlığın kurtuluş dini İslam için sıradan birisinin böyle bir anlayışı nasıl olmalıdır? İnsanın dünya ve ebedi hayatının güvencesi İslam ne yazık ki, şu anda dünyanın en nefret hareketi, haşa anarşizm ve terörizm diye anılıyor..





Halbuki din tabiattır, fıtrattır..Dış tabiattan ne derece nefret edilmez bilakis doğa seviliyorsa, iç tabiat ve fıtrat olan din de o derece sevilip nefret edilmemeli.. İki şeriat aynıdır.. Biri Allah'ın kelamından, ona din diyoruz.. Diğer şeriat ise İrade ve Kudret’ten ona tabiat, yani doğa diyoruz.. Biri insanın doğası, diğeri kainatın doğası..

İnsanlığın problemlerini çözmeye gelen Kuran haşa terör kitabı, Alemlere rahmet ve merhamet Hz. Muhammed (as) haşa haşa anarşi ve terörün lideri mi yani şimdi?

İslam tüm dinleri kendinde toplayan son ve mükemmel bir din..

Kuran tüm kitapları ve vahyi kendinde toplayan son kitap...



Efendimiz (as) önceki peygamberlerin kavimlerine de hem nebi hem de resul ve alemlere rahmet, son peygamber..

Kaynakları belli... Şarii, kanun koyucusu, kurucusu belli. Allah (cc) "Bugün size dininizi ikmal ettim ve size nimetimi tamamladım. Din olarak da size İslam'ı uygun gördüm" dedikten sonra ne eksik gediği var da birileri haddini aşacak haşa dini yamamaya çalışacak?

Bu düpedüz tahriftir... Dini değiştirmektir... Dine en büyük darbedir. Sapıklığın, şehvetin, heva-hevesin, helal haram tanımazlık, hırsın tatminidir.. Dini keyfine uydurup keyfine din demektir. Dinden çalmaktır, içini boşaltmak, şeytani bir saptırma ve şaşırtmadır. Dinin haremine namahrem eli sokmaktır..

Evvela Peygamberimiz Efendimiz, raşid halifeleri ve sahabesinin yaşadığına DİN denilir..

Tüm müceddid ve müçtehidinin yaşadığına DİN denilir..







Tüm alim ulemanın ve Allah dostlarının yaşadıklarına DİN denilir. Kimsenin keyfine şehvet ve şöhretine ve görüşüne DİN denilmez. Dense dense ona kişilerin sapık ideolojisi denir.

Hem İslam bir görüş değildir.. Bir fikir ve düşünce akımı değildir.. Fikir ve düşünce beşeridir.. Haşa Allah'ın düşüncesi, görüşü olmaz..





İslam hakikatın kendisidir.. Allah'ın adı Haktır, mutlak hakikat Ona aittir.. insanların görüşleri izafidir, görelidir, mutlak hakikat değildir. İslam'a İslamcılık veya Siyasal İslam diye yaftalar yakıştırılamaz..



Örnekleri kendinden bir din 1400 küsur senedir yaşanmış milyonlarca, milyarlarca örnek hayat var.. Şimdiye kadar kimse bilmedi de radikal terör örgütleri mi DİNİ bildiler? Bunlara göre kafa kesmek, insanları yakmaksa, yakmayan, yıkmayan kesmeyen başta Peygamber Efendimiz (as) ve raşid halifeler, sahabi efendilerimizin yaşadığına ne diyeceğiz peki? Haşa DİN bu hazeratın yaşadığı ve dediği ise ki öyledir inancımız budur.. O zaman bunlar kim, yaptıkları nedir?

İslamın Peygamberi'ne benzemiyorlar, halifelerine ve sahabiye benzemiyorlar.. Müceddid ve müçtehidine benzemiyorlar.. 1400 küsur yıldır yaşanmış bir din var ona benzemiyorlar.. Peki kim bunlar?

Hangisi Müslüman, hangisi değil? Hangisinin yaşadığı İslam, hangisinin değil? Haşa Peygamberimiz mi veya cani cahil teröristler mi?

İslama en büyük darbeyi vur. Müslümanlar arasında nefreti, kini, fitne ve fesadı uyar.. Yüzbinlerce insanın katli, milyonlarca mazluma zulüm yap sonra da Müslümanım de.. Böylesi ne görüldü, ne duyuldu..

Yoksa İslam düşmanları şimdiye kadar dışardan bir şey yapamadılar da strateji değiştirip içeriden birileri ile mi yıkmaya çalışıyorlar? Tarihten bu tarafa küfür hep sinsi davrandı.. Dinden ve dindar görünümlü bir münafığın eliyle dini yıkmaya çalıştı. Şeytanın sağdan yaklaşması denilir buna.. Lawrence neden Arabistan'ı Osmanlı'dan ayırıp Necranlı Suud ailesine verdi? Şimdiki Lawrence’ler de BOP projesini başka bir Necranlı'ya verdiler.. İslam diyarı zalimlere kaldı.. Ateşte yanıyor..Cehennemini söndürecek kimsesi de yok..

Üstadımız Barla Hayatında; "Bana ızdırab veren yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Tehlike eskiden hariçten gelirdi, onun için karşı koymak kolaydı.. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt gövdenin içine girdi.. Karşı koymak güçleşti.. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz, çünkü düşmanı sezmez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse, iman kalesi tehlikededir. İşte benim ızdırabım, yegane ızdırabım budur."





Bahattin Karataş