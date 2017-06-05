Dardayız Ya Rab

Her şeye gücü yetene çağrı







Muradın nedir bilmiyoruz.. ya Rab!..

Ama Zât-ı Celaline, Sıfât-ı bâkemaline hakaretler var.!

Şirkler koşuluyor... Allah'ım.!

Kur'anınla alaylar edildi.

Pastalar yapıldı yenildi.

Allahım görüyorsun.!

Habib-i Edibin Muhammed Mustafa (s.a.s)'a haşâ hakaretler edildi.. Masumken ebkemler tarafından hata isnad edildi.

Engel olamadık, olamadık ya Rabbi! İtiraf ediyoruz.

Kur'anına sahip çıkamadık!..

Peygamberine sahip çıkamadık!..

Dinimizin içi boşaltıldı. Dinine sahip çıkamadık.

Helaller haram. Haramlar helal sayıldı. Helal ve haramını koruyamadık..

Kur'anla yan yana koyarsak tanınmayacak vaziyetteyiz.

Ayetler tahrif edildi.

Elimiz gücümüz zaten yoktu.

Sen vardın hep bizimle..

Uhud'daki Mus'ab gibi kolumuzu kanadımızı kestiler budadılar, Sancağını tutamıyoruz artık...

Tutan başımıza da darbe üstüne darbeler iniyor.. Allah'ım görüyorsun.. Şek şüphemiz yok.!

Sabursun biliyor ve iman ediyoruz!.

Hakimsin hikmetin var.. Amenna.!

Günahkarız ya Rab!..Hata, tuğyan aciz ve fakr kulluğumuzdan..

Bu cevr u cefâ, bu zulüm, bu hakaret! Bu iftira bu isnad!..

Nedendir ya Rab ne zamana kadar?

Ey kimsesizler kimsesi!..

Kimseler hep terk ettiler bizi.

Yakışırız, yakışmayız bilmiyoruz.

Ama yalnız kaldık bu işte.!

İster Rabia gibi "herkes sevdiğine kavuştu" diyelim..

İşte !.Görüyorsun!.. Yalnızız..

Bize gel demez misin artık?

İster Habbab gibi" metâ nasrullah!.."

Diyoruz bahtına düştük..

Kapında dilenciyiz boynu bükük bekliyoruz..

Senden başka da hiç kimseyi ama hiç kimseyi

Kimse edinmedik.

Kimsesiz kaldık..

Ey Kimsesizler kimsesi!..

Kimsemiz olmaz mısın?

"Beni çağırın.. Çağrınıza gelirim" diyorsun.

Kulun olamadık, biliyoruz. Ama günahlarımızdan dolayı sesimiz kısık çıksa da ya Rab!.

Vallahi billahi tallahi seni çağırıyoruz sana yalvarıyor, senden diliyor ve dileniyoruz.. Yetti artık.. İyyake nabüdü ve iyyake nestain... Perişan halimize seni çağırıyoruz.. Gel artık..

Hem de başta Efendiler Efendisi'nin ince nahif derin amik ses ve soluğuyla, nefesleriyle...

Göğsümüz kalkıp iniyor.

Ellerimiz açık.

Gözlerimiz nemli.

Boyunlarımız bükük.

Semaya bakıyor, rahmetini intizardayız..

Ne zaman?

Ne zaman ya Rab?

Mazluma imdadın?

Medet ! medet ! imdat! imdat !..

Bütün peygamberler ve nebilerin (a.s) sesleri ve soluğuyla..

ve de müstecab dualarıyla..

El aman el aman..Ya hennan ya mennan!!

Bütün Ashab-ı Kiramın r.anhüm ve

Bütün müceddidin-i kirâmın r.a.

Ve bütün evliyaullahın himmetiyle

Münacaat ve yakarışlarıyla,

Sızlanan yakaran ne kadar kalb ve gönül varsa hepsiyle yakarsak yalvarsak kabul buyurur musun ya Rab ?!.

Ne olur bizi başka kapılara gönderme!.

Biz Senin kapı kullarınız...

Senden başkasının değil..

Ya Rab!. Seniniz vallahi billahi seniniz..

Sen bizim Rabbimizsin..Çöz çöz ki ya Rab dermanımız kalmadı...





Bahattin Karataş



