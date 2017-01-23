Samanyolu Haber /Gündem / Yaz saati uygulaması tasarruf yerine tüketimi patlattı /23 Ocak 2017 23:32

Yaz saati uygulaması tasarruf yerine tüketimi patlattı

Enerji tasarrufu’ gerekçesiyle hayata geçirilen yaz saati uygulaması tartışması devam ederken, 2016 yılındaki elektrik tüketimi, 2015’e göre daha da artmış.

Yaz saati uygulaması tasarruf yerine tüketimi patlattı

Enerji bakanlığı, yaz saati uygulamasını sabitlerken ‘Yaz Saati Uygulaması Güneş Işınımı, Güneşlenme Süresi ve Elektrik Tüketim Verilerine Bağlı Olarak Analizi ve Modellemesi’ projesini esas almıştı.

Yaz saati uygulamasının etkilerinin ilk kez görüldüğü kasım ayındaki elektrik tüketiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 arttığı ortaya çıkmıştı.

Yılın son günlerinde arka arkaya yaşanan elektrik kesintilerinin maliyetinin saatte 2 milyon TL olduğu açıklanmıştı.

Tüm zamanların en çok elektrik tüketilen yılı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ)'e bilgilerine göre  geçen yıl 272 milyar kilovat saat seviyesinde elektrik üretimi gerçekleştiren Türkiye, 277,2 milyar kilovat saat de elektrik tüketti.

Söz konusu tüketim, bir önceki yıl tüketilen 265,7 milyar kilovat saate göre yüzde 4,3 artışı ortaya koydu. Aynı zamanda, 2016 tüm zamanların en çok elektrik tüketilen yılı olarak da kayıtlara geçti.

Elektrik üretimi ile tüketimi arasındaki 5,5 milyar kilovat saat seviyesindeki fark ise ithalat yoluyla karşılandı.

En çok tüketim 10 Ağustos, en az tüketim 12 Eylül’de

Geçen yıl elektrik tüketimi günlük bazda en yüksek 10 Ağustos tarihinde görüldü. 905 milyon 764 bin 38 kilovatsaat elektrik kullanılan 10 Ağustos’taki artışın sebebinin aşırı klima kullanımı olduğu tahmin ediliyor.

Bu arada, en düşük tüketim de Kurban Bayramı’nın birinci gününe denk gelen 12 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşti. Bu tarihte, günlük 513 milyon 805 bin 39 kilovat saat elektrik tüketildi.
<< Önceki Haber Yaz saati uygulaması tasarruf yerine tüketimi patlattı Sonraki Haber >>

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son Bamteli sohbeti

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son Bamteli sohbeti

Endonezya'nın Ekonomi Dergisi: Türkiye ekonomik krizin eşiğinde!

Endonezya'nın Ekonomi Dergisi: Türkiye ekonomik krizin eşiğinde!

Tutuklu eşini görmeye giden 5 çocuk annesi kadın gözaltına alındı!

Tutuklu eşini görmeye giden 5 çocuk annesi kadın gözaltına alındı!

Romanyalılar, yolsuzluk affını protesto için yürüdü; hükümet eyleme 'darbe' dedi!

Romanyalılar, yolsuzluk affını protesto için yürüdü; hükümet eyleme 'darbe' dedi!

Romanya’daki Hizmet Gönüllüleri, 'Saliha Teyze'yi ebediyete uğurladı

Romanya’daki Hizmet Gönüllüleri, 'Saliha Teyze'yi ebediyete uğurladı

Bakın Erdoğan 2004 yılında ne demiş?

Bakın Erdoğan 2004 yılında ne demiş?

Çin'de bir yükleme limanında inanılmaz kaza

Çin'de bir yükleme limanında inanılmaz kaza

Hindistan'da akıl almaz kaza

Hindistan'da akıl almaz kaza

'Yusuf gibi çıkacaklar Allah'ın izni ve inayetiyle'

'Yusuf gibi çıkacaklar Allah'ın izni ve inayetiyle'

Erdoğan hayranı öğretmen IŞİD propagandasından tutuklandı

Erdoğan hayranı öğretmen IŞİD propagandasından tutuklandı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:06:41