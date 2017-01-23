Samanyolu Haber /Dünya / OHAL ilan eden başkan paraları da götürmüş /23 Ocak 2017 23:36

OHAL ilan eden başkan paraları da götürmüş

Seçimleri kaybetmesine rağmen koltuğu bırakmayıp OHAL ilan eden, elinde mushaf ve tesbih ile medyaya pozlar veren Gambiya’nın devrik Devlet Başkanı Yahya Jammeh ülkeden giderken hazineyi de yanında götürdüğü ortaya çıktı

OHAL ilan eden başkan paraları da götürmüş

Seçimleri kaybetmesine rağmen koltuğu bırakmayıp  OHAL ilan eden, elinde mushaf ve tesbih ile medyaya pozlar veren Gambiya’nın devrik Devlet Başkanı Yahya Jammeh, ülkeyi terk etti ama konuşulmaya devam ediyor. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) müdahalesi ile görevi bırakan Jammeh’nin beraberinde devletin kasasını da götürdüğü ifade ediliyor.

Görevine bugün resmen başlaması planlanan Devlet Başkanı Adama Barrow, Senegal radyosuna aptığı açıklamada “Aldığımız bilgilere göre, kasalarda hiç para yok. Görevi resmen devraldığımız da bunu açıklığa kavuşturacağız.” dedi.

AFP’ye konuşan Barorw’un danışmanı Mai Ahmed Fatty de, hazineden 11.4 milyon Dolar’dan fazla bir paranın kayıp olduğunu, bunu Maliye Bakanlığı ve Gambiya Merkez Bankası yetkilileri tarafından da teyit edildiğini açıkladı.
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