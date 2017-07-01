Samanyolu Haber /Gündem / Yayladağı'na 2 top mermisi isabet etti /01 Temmuz 2017 08:59

Yayladağı'na 2 top mermisi isabet etti

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarındaki boş araziye, Suriye'den atılan 2 top mermisi düştü.

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Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarındaki boş araziye, Suriye'den atılan 2 top mermisi düştü. Olayda can ve mal kaybı olmadı.


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