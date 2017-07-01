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Yayladağı'na 2 top mermisi isabet etti
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Yayladağı'na 2 top mermisi isabet etti
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01 Temmuz 2017 08:59
Yayladağı'na 2 top mermisi isabet etti
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarındaki boş araziye, Suriye'den atılan 2 top mermisi düştü.
SHABER3.COM
Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarındaki boş araziye, Suriye'den atılan 2 top mermisi düştü. Olayda can ve mal kaybı olmadı.
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