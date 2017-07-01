Samanyolu Haber /Ekonomi / İngiliz Bankası Katar Riyali'ni kullanmayı durdurdu /01 Temmuz 2017 09:06

İngiliz Bankası Katar Riyali'ni kullanmayı durdurdu

İngiliz bankaları, Katar riyali kullanmayı bırakacaklarını duyurdu.

SHABER3.COM

İngiltere merkezli Lloyds Banking Group, Katar riyali kullanmayı bırakacağını açıkladı.

Açıklamayı yapan sözcü Katar riyali kullanımını sağlayan döviz servisi kuruluşunun Katar riyali kullanmayı bıraktığını ve bu sebeple artık Katar riyalini kullanamayacaklarını öne sürdü.

Katar Riyali'ni birçok İngiliz Bankasının da kullanmayı durduracağı ifade edildi.

Katar merkez bankası tarafından yapılan açıklamada, tüm döviz işlemlerine güvence verilerek, tüm banka ve döviz şirketlerinin Katar riyalini olağan şekilde kullanması istendi.
<< Önceki Haber İngiliz Bankası Katar Riyali'ni kullanmayı durdurdu Sonraki Haber >>

15 çocuğun olduğu koğuş var

15 çocuğun olduğu koğuş var

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:13:08