İngiliz Bankası Katar Riyali'ni kullanmayı durdurdu

İngiltere merkezli Lloyds Banking Group, Katar riyali kullanmayı bırakacağını açıkladı.





Açıklamayı yapan sözcü Katar riyali kullanımını sağlayan döviz servisi kuruluşunun Katar riyali kullanmayı bıraktığını ve bu sebeple artık Katar riyalini kullanamayacaklarını öne sürdü.





Katar Riyali'ni birçok İngiliz Bankasının da kullanmayı durduracağı ifade edildi.





Katar merkez bankası tarafından yapılan açıklamada, tüm döviz işlemlerine güvence verilerek, tüm banka ve döviz şirketlerinin Katar riyalini olağan şekilde kullanması istendi.