Samanyolu Haber /Gündem / 'Yavuz tedaviyi reddediyordu' /18 Aralık 2017 17:05

'Yavuz tedaviyi reddediyordu'

Hürriyet yazarı Taha Akyol, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatına son veren oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın tedaviyi reddettiğini anlattığını söyledi.

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Akyol, Yılmaz'ın "7 yıldır tedavi ediliyordu fakat bir türlü çare bulamadık. Göstermediğimiz doktor kalmadı. Son olarak da artık tedaviyi reddediyordu" dediğini aktardı.

Hürriyet yazarı Taha Akyol, 38 yaşında yaşamına son veren Yavuz Yılmaz'la ilgili babası Mesut Yılmaz'ın anlattığı anekdotu TV yayınında paylaştı. Akyol şunları söyledi:

"Bundan birkaç sene önce Mesut Yılmaz ile karşılaştığımızda böyle sohbet ederken, Yavuz'un ciddi bir hastalığının olduğunu bundan çok endişe duyduğunu söyledi. Ben de böyle Yavuz'u çok yakından olmasa bile çocukluğundan tanıdığım için ‘Nedir' dediğimde, böyle üzüntüsünü derinleştirmemek için, ‘Bakalım ne olacak' demişti. Dün evine taziyeye gittim. Hem Mesut Bey'e hem Berna Hanım'a. Mesut Bey'le konuştuk ister istemez. ‘7 yıldır tedavi ediliyordu fakat bir türlü çare bulamadık. Göstermediğimiz doktor kalmadı. Son olarak da artık tedaviyi reddediyordu. Hayattan hiçbir şeyden mutlu olmuyordu. Allah rahmet eylesin' dedi."

TARANCI'NIN 35 YAŞ ŞİİRİYLE UĞURLANDI

Önceki gün evinde hayatını kaybeden Yılmaz için, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Mesut ve Berna Yılmaz çifti, cami avlusunda kurulan çadırda, taziyeleri kabul etti.

Daha sonra öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaz öncesinde imam, konuşmasının bir bölümünde, Cahit Sıtkı Tarancı'ya ait '35 yaş' şiirinden dizeler okudu.

Yılmaz'ın cenazesi Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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