Güney Kore'yi sarsan intihar.. Ünlü isim hayatını kaybetti

Güney Kore'nin tüm dünyayı ele geçiren eğlence sektörü, kötü yüzlerinden birini gösterdi. Ülkede binlerce kişinin kendine idol olarak gördüğü isimlerden birinin hayatını kaybetmesi, ekran ve sahnelerdeki mutlu anlara rağmen bu kişilerin de birer insan olduğunu hatırlattı.





