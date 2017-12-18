Samanyolu Haber /Dünya / Güney Kore'yi sarsan intihar.. Ünlü isim hayatını kaybetti /18 Aralık 2017 17:12

Güney Kore'yi sarsan intihar.. Ünlü isim hayatını kaybetti

Müzik dünyasında 27 yaşında hayatını kaybeden isimler için kullanılan '27'ler kulübü'ne bir isim daha katıldı. Güney Kore'nin önde gelen gruplarından SHINee üyesi Kim Jong-hyun 27 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm sebebinin intihar olabileceği belirtildi.

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Güney Kore'nin tüm dünyayı ele geçiren eğlence sektörü, kötü yüzlerinden birini gösterdi. Ülkede binlerce kişinin kendine idol olarak gördüğü isimlerden birinin hayatını kaybetmesi, ekran ve sahnelerdeki mutlu anlara rağmen bu kişilerin de birer insan olduğunu hatırlattı.

K-Pop (Güney Kore pop müziği) dünyasının en bilinen gruplarından SHINee'nin 27 yaşındaki üyesi Kim Jong-hyun, başkent Seul'de medya sektörünün kalbi olarak da bilinen Gangnam'daki evinde yerel saatle 18.10 sıralarında bilincini kaybetmiş bir halde bulundu.

Kızkardeşinin yetkilileri araması üzerine hastaneye kaldırılan Kim'in, ilk belirlemelere göre karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiği açıklandı. Evde bir kızartma tavası içinde kömür briketi bulan polis, Kim'in zehirli gaz soluyarak öldüğünü düşünüyor.

Yonhap haber ajansı, 2015'te de ilk solo albümünü çıkaran Kim'in intihar etmiş olabileceğini yazdı. Bir süredir depresyonda olduğu söylenen Kim'in kız kardeşine telefonla şu mesajı gönderdiği iddia edildi: "Çok zordu. Beni artık oyundan atın. Herkese zor zamanlar geçirdiğimi söyle. Bu benim son vedam."
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