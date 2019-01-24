Samanyolu Haber /Gündem / Yavaş tam 5 yıl sonra konuşuyor: 150 bin Ankaralının verdiği oy YSK'ya gönderilmedi /24 Ocak 2019 11:48

Yavaş tam 5 yıl sonra konuşuyor: 150 bin Ankaralının verdiği oy YSK'ya gönderilmedi

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, 2014'teki yerel seçimde 550 sandığın Yüksek Seçim Kurulu'na gelmediğini ileri sürdü. Yavaş, bu kayıtların kendisinde olduğunu belirtti.

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İYİ Parti ve CHP iş birliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, KRT'de Siyaset Gündemi programında yaklaşan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sandık güvenliğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Yavaş, programın konuklarından Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'ın YSK sorusuna "Anayasal bir kuruluş olan YSK'nın kendi itibarını herkesten önce kendinin koruması lazım" diyerek cevap verdi.

Konuşmasında 2014 seçimlerini de hatırlatan Yavaş, şunları söyledi:

— Biraz önce atladım söylemeyi biz itirazlarımızla uğraşırken 2 ay sonra 550 sandığın YSK'ya sonucunun hiç gelmediğini tespit ettik. Kanunda diyor ki; "Seçim sonuçları aynı gün, en süratli şekilde seçim kuruluna verilir" 550 tane sandık hiç gelmiyor. Sandık numaralarıyla tespit ettik, kayıtlar hala bende var. Gelmemesinin şöyle bir sonucu var; siz 550 tutanağı YSK'nın ekranında göremiyorsunuz. Hâlbuki onlar gelecek, taranacak, ıslak imza ile onu karşılaştıracaksınız. Toplamda 150 bin oy. Daha sonra ben görevlileri aradım dedim ki; 550 sandığın sonuçları hiç gelmemiş. İnanmadılar böyle bir şey olamaz diye. Sandık numaralarını gönderdim bir saat sonra döndüler "Gerçekten gelmemiş" dediler böyle hayret edasıyla. Ne yaptınız diye sorduğumda "Sadi Bey'e söyledik geliyor sonuçlar" dediler. Siz 550 sandığın sonuçları elinize geçmeden bu seçimleri nasıl sonuçlandırdınız? Çok vahim bir şeydir.

O dönem itirazlarını reddeden bir ismin şu anda Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda genel müdür yardımcısı olduğunu söylerken, o kişinin halen çalışıp çalışmadığını bilmediğini ekledi.
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