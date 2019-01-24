Özdil'in 2500 liralık kitabı karaborsada

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 2500 liradan satışa çıkan 1881 adet 'Mustafa Kemal' isimli kitabının özel baskısı, karaborsada 5 bin liradan 1 milyon liraya kadar satışa çıkarıldı.







Yılmaz Özdil'in eleştirilere neden olan 1881 limitli Mustafa Kemal kitabı, karaborsaya düştü. Tanıtımının yapıldığı ilk günden bu yana her kesimden tepki alan Özdil'in kitabı alışveriş sitelerinde satışa çıktı.





EN DÜŞÜK 5 BİN LİRA





Kısa sürede çok sayıda ilanın açıldığı Mustafa Kemal kitabı için istenen en az ücret ise 5 bin lira.





1 MİLYONA SATAN DA VAR





Alışveriş sitelerinde 5 bin, 20 bin, 25 bin, 50 bin liraya satışa çıkartılan kitaplar, 1 milyon liraya kadar fiyatlandırılarak satışa sunulmuş durumda.