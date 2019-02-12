Samanyolu Haber /Politika / Yavaş: Ankara'da hafriyat gelirlerini Osmanlıspor'a aktarıyorlardı /12 Şubat 2019 10:47

Yavaş: Ankara'da hafriyat gelirlerini Osmanlıspor'a aktarıyorlardı

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, "Bize 'Kaynak nereden bulacaksınız?' diye soruyorlar. Hafriyat gelirleri Osmanlıspor'a verildi. Günlük 15-20 milyar TL gelir vardı oradan. Billboard gelirleri vardı. Bunlar belediyelere verilseydi kaynak oluşurdu" ifadesini kullandı.

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CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen ve İYİ Parti'den de destek alan Mansur Yavaş, Tele1'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

AKP'li rakibi Mehmet Özhaseki'nin "Sırtımızı yaslayacağımız bir ağa var, o ağayı da siz biliyorsunuz, Erdoğan" ifadesini hatırlatan Yavaş, “Benim ağam millet, Ankaralılar. Kendi yeteneklerimize güveniyoruz” dedi.

"Ankara için yasa gereği gerekirse üst yetkili cumhurbaşkanına müracaat ederiz" diyen Yavaş, "Biz de yetkimizi sonuna kadar kullanacağız. 'Ağamız var', Sayın Cumhurbaşkanı'nı kast ediyor. 17 yıldır AKP iktidarı var belediyede. Metro bile yapılmadı. Aynı partiden olmasına rağmen bile sorun var. O zaman muhalefet seçime girmesin mi? Bu zatlar kendileri iktidarda olduğunda kendileri azınlık olduğu dönemler de oldu. 'Mansur Yavaş'ınkini Cumhurbaşkanı uygulamaz' demek istiyor. Cumhurbaşkanı da Ankaralının iradesini yok saymaz" şeklinde konuştu.
Yavaş, sözlerine şöyle devam etti;

— Toplu ulaşımı geliştirdikten sonra 5 yıl içinde bir Ankaralı hemşehrim 50 bin TL boş yere toplu taşıma ile para ödemeyecek. Bize 'Kaynak nereden bulacaksınız?' diye soruyorlar. Hafriyat gelirleri Osmanlıspor'a verildi. Günlük 15-20 milyar gelir vardı oradan. Billboard gelirleri vardı. Bunlar belediyelere verilseydi kaynak oluşurdu. Otopark gelirleri vardı. O otopark için çocuk öldürülmezdi. Anka Park'a bu kadar para yatırılmazdı. İnşallah bu kez Ankaralılar daha fazla sahip çıkacaklardır. Kentin mirası kayıp olmayacaktır. Herkes partisine oy verebilir. Özellikle de muhafazakarlar için diyorum verdiğimiz oyun vebali var.
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