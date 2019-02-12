Samanyolu Haber /Gündem / 6 general ve amiralin görev yeri değişti /12 Şubat 2019 10:38

6 general ve amiralin görev yeri değişti

General ve amirallerin atamaları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 9’uncu maddesi gereğince yapıldı.

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Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6 general ve amiralin görev yeri değişti. Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcısı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Bakü Türk Silahlı Kuvvetleri Ataşeliğine; 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, 2’nci Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığına; 2’nci Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Erdal Şener, Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına (MÖGK) atandı.

Söz konusu kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Plan ve Prensipler Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Özaydın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Savunma, Planlama ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığına; Milli Savunma Bakanlığı Genel Plan ve Prensipler Genel Müdürü Tuğamiral Ayhan Türker Koçpınar, Milli Savunma Bakanlığı Genel Plan ve Prensipler Genel Müdür Yardımcılığına; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanı Tuğamiral Hakan Ercan ise Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığına getirildi.

General ve amirallerin atamaları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 9’uncu maddesi gereğince yapıldı.

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