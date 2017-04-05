'Yav söyledin işte hepsi kayıtlarda'

2014 Şubat ayında 17-25 Aralık operasyonları sonrasında, dönemin Başbakanı Erdoğan Memur Sen toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadelerle kullandı:







"Biz bu paralel örgütü 12 Eylül'de darbeci paşalara yaptığı yalakalıktan, 28 Şubat'ta sırtımıza sapladığı hançerden, 'beceremediniz artık bırakın' manşetlerinden biliriz. Ama inanın bu kadar büyük bir düşkünlüğün, bu kadar büyük bir ihanetin içinde olmamışlardı. Aldanmışız, gerçekten safmışız.”





Erdoğan, 2015 yılında Harp Akademileri Komutanlığı’nda düzenlenen törende TSK’yı hedef alan Ergenekon ve Balyoz kumpas soruşturmalarını işaret etmiş ve şöyle demişti:







“Bu operasyonlarla şahsım başta olmak üzere, tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldı.”





15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ise Cemaat’e daha önce hükümet olarak destek vermelerinden ötürü öz eleştiri yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:





“Rabbimden af milletimden özür diliyorum dedim. Çünkü burada hata yapmışız. Olaya biz tabi samimiyetle baktık ama ne yazık ki karşımızdakilerden bunu görmedik.”





Erdoğan bu ifadeleri 4 Ağustos 2016’da, Ak Saray’daki Oda ve Borsa Başkanları ile İstişare Toplantısı'nda söylemişti.





15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Temmuz ayının sonunda A Haber ve ATV ortak yayınındaki konuşmasında ise, “Bunu itiraf etmem lazım. İyi niyetimizin kurbanı olduk bunu da ifade etmem lazım. Bu olay olmamış olsaydı bunların üzerine bu şekilde gidemeyecektik.” ifadelerini kullanmıştı.





Erdoğan 15 Temmuz'la ilgili 'Kontrollü darbe' iddiası gündeme geldiğinde ise bu defa 'ne aldanan ne aldatan oldum' dedi.





Cumhurbaşkanı'nın aynı toplantıda CHP'li isimlerin referandum sürecinde yalan söylediklerini anlattığı bölümde söylediği 'Artık internet diye bir şey var. Geçmişte ne söylemişsen dakikası saniyesine varana kadar dökülüyor' ortaya sözleri de kayıtlara geçti.