Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! Trump, sağ kolunu görevden aldı /05 Nisan 2017 20:01

Son Dakika! Trump, sağ kolunu görevden aldı

Trump, sağ kolunu görevden aldı!

SHABER3.COM

Amerikan medyasında yer alan haberlerde Bannon'ın görevden alınması kararını Başkan Trump'ın kendisinin aldığı belirtildi. Bannon, Trump yönetiminin kendi içinde ve Cumhuriyetçi Partili yetkililer tarafından ırkçı, cinsiyetçi ve yabancı düşmanı olmakla eleştiriliyordu.



Bannon, Ağustos 2016’ta Trump'ın seçim kampanyasının CEO'su olmuştu. Georgetown Üniversitesi’nden Ulusal Güvenlik Araştırmaları konusunda yüksek lisans yapan Steve Bannon, bir dönem Hollywood’da yapımcı olarak çalıştı. 2005'te muhafazakar gazeteci Andrew Breitbart ile tanışan Bannon'un kurduğu ortaklık, Breitbart haber sitesini Amerikan sağ kesiminin önde gelen sesi haline getirdi. Breitbart, çeşitli çevrelerce ırkçı, cinsiyetçi ve yabancı düşmanı olmakla eleştiriliyor.




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